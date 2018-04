Terremoto in Molise. Mappa dell’epicentro. I comuni entro 20 km

Londra – Fortissima scossa di terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa.

La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo fino a Pescara.

La prima stima della magnitudo è di 4.6 Richter.

