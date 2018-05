Ghevento Occhiali lancia la sua linea dedicata al lago di Garda

Ghevento nasce dall’idea di tre giovani che, credendo nella raffinata qualità dell’artigianato italiano e nella sua ben nota familiarità con l’estetica e la cura del dettaglio, hanno voluto riconcepire oggetti vicini alle loro passioni.

Le nuove collezioni nate sul lago per il lago

Fonte d’ispirazione non solo per noi, il nostro Garda imprime indelebilmente i suoi colori e i suoi paesaggi:

ora uniformi e ridenti,

ora burrascosi e selvaggi,

multiformi.

Ma sempre grandiosi e spettacolari.

I suoi colori – imperituri e perenni – sono stati nostri compagni, amici per noi tali da non poter fare a meno di dar loro una forma, quella che più ci è cara: l’occhiale.

Ispirati dai nostri luoghi e dalle nostre atmosfere, dal desiderio di esplorare il mondo, partendo però sempre dall’uscio di casa, Ghevento presenta la collezione 8:00.

Sono fatti per avere, giorno dopo giorno, una storia da portare con Voi e per farvi venire voglia di trovarne altre mille da raccontare.

Interamente progettati, disegnati e realizzati in Italia in tutti i loro componenti, con materiali italiani, affidandosi all’esperienza di artigiani, professionisti ed aziende leader nel settore.