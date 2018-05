La nuova app gratuita DesignSpark Toolbox di RS Components disponibile per iOS, Android e Windows

RS Components (RS), distributore globale di prodotti di elettronica e manutenzione, ha presentato una nuova app per dispositivi iOS, Android e Windows. La DesignSpark Toolbox è gratuita e consente di accedere a materiale di riferimento per progettazione elettronica, strumenti di calcolo e di conversione in un formato di facile utilizzo per progettisti elettronici, maker e studenti.

L’app è stata sviluppata in collaborazione con Marcus Roskosch, creatore di una serie di app di grande successo dedicate ai progettisti e sostituisce la RS Toolbox per iOS del 2013, scaricata più di 65.000 volte.

DesignSpark Toolbox offre una vasta gamma di funzioni, raggruppate in icone sulla schermata principale, tra cui calcolatrici tecniche, convertitori e tabelle di ricerca. Tra le funzioni figurano calcolatori della frequenza di filtro, un configuratore per il timer 555, calcolatori per diversi regolatori di tensione e amplificatori operazionali, oltre ad alcuni strumenti essenziali come convertitori tra sistemi di numerazione, un calcolatore della legge di Ohm e tabelle di ricerca per tipo e dimensioni delle batterie.

L’app offre un elevato livello di personalizzazione, gli utenti potranno anche accedere a numerose risorse della community DesignSpark, dove avranno a disposizione migliaia di contributi dei membri, tra cui articoli e progetti relativi a numerosi argomenti, come Arduino, Raspberry Pi, IoT e Blockchain.

La sezione ‘Make’ è il luogo perfetto per monitorare i progetti in corso, con la possibilità di archiviare link a siti web, immagini, documenti tecnici e molto altro ancora. È inoltre disponibile l’accesso al nuovo DesignSpark Marketplace, dove maker e start-up possono acquistare e vendere le loro creazioni.

L’obiettivo dell’app è di fornire a progettisti, maker e studenti assistenza in materia di progettazione, gestione della BOM (Bill of Materials), acquisti e gestione magazzino. Oltre a normali strumenti di calcolo e tabelle di confronto, l’app offre funzioni quali ricerca prodotti, scansione di codici a barre, materiale di riferimento, modelli 3D e molto altro ancora.

“Questa app mette a disposizione di progettisti, studenti e maker una vasta gamma di dati sulla componentistica e funzioni di calcolo online, lasciando spazio alla loro creatività e capacità di innovazione”, ha dichiarato Mike Bray, Vice President di DesignSpark di RS. “Questo è un altro esempio di come la community DesignSpark sia impegnata a fornire strumenti gratuiti dalle prestazioni elevate, in grado di rendere il processo di progettazione più rapido, più semplice e più economico”.

Aggiunge Bray: “Abbiamo ascoltato le opinioni dei nostri utenti in merito all’app precedente, in particolare alla richiesta della versione per Android e di funzionalità migliorate. Fortunatamente siamo in grado di soddisfare entrambe le richieste, oltre alla possibilità di accedere a numerose funzionalità di DesignSpark da dispositivo mobile. L’app rimarrà gratuita per la nostra community e verrà regolarmente aggiornata in modo da offrire funzioni sempre nuove”.

Chi è RS Components

RS Components e Allied Electronics sono marchi commerciali di Electrocomponents plc, il maggiore distributore mondiale di prodotti di Elettronica, Manutenzione e Industriali.

Il Gruppo è presente con sedi operative in 32 Paesi e, attraverso Internet e i cataloghi cartacei, distribuisce una gamma di oltre 500.000 prodotti a più di 1 milione di clienti in tutto il mondo, evadendo più di 50.000 ordini al giorno.

Gli articoli distribuiti, provenienti da oltre 2.500 fornitori leader, includono componenti elettronici, elettrici, prodotti di automazione e controllo, meccanici, strumenti di misura, utensili e prodotti di consumo.

Electrocomponents è quotata alla Borsa di Londra (London Stock Exchange) e ha chiuso lo scorso anno fiscale il 31 marzo 2017 con un fatturato di 1,51 miliardi di Sterline.