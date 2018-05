EEKA trova la soluzione su misura in Centric PLM

EEKA, l’azienda cinese di abbigliamento specializzata in capi su misura (MTM made to measure) per donna ha scelto Centric Software come soluzione PLM (Product Lifecycle Management) per la gestione del ciclo di vita dei propri prodotti. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l’outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a raggiungere obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

EEKA Fashion Corp è stata fondata nel 1994 e produce abbigliamento donna di buona qualità e raffinato design. L’azienda è proprietaria di noti brand come Naersi, Naersi.Ling, Nexy.co e Koradior; possiede più di 1300 negozi e due centri di produzione e conta un organico in tutta la Cina di oltre 10.000 dipendenti. EEKA è la prima azienda di abbigliamento in Cina ad offrire un servizio su misura integrato (MTM) per l’abbigliamento donna e ha effettuato significativi investimenti in processi di smart manufacturing per trasformare il settore tessile. EEKA consentirà alle clienti di ordinare capi interamente personalizzati tramite un’app per dispositivi mobile.

EEKA ha lanciato la propria strategia di confezionamento personalizzato (MTM) nel 2017 e punta ad avere un sistema di ordini, consegne e modifiche su misura pienamente integrato all’interno di tutte le operazioni entro il 2020.

Come spiega Jian xiong Hu, CIO di EEKA, l’azienda doveva aggiornare le proprie operazioni fisiche e digitali per trasformare in realtà questo complesso modello di business.

“Vogliamo consegnare capi di abbigliamento femminile personalizzati entro sette giorni dal momento in cui vengono specificate le misure”, afferma Hu. “Stiamo creando un sistema per gestire il servizio di confezionamento personalizzato MTM in parallelo a uno sviluppo dei prodotti intelligente, una supply chain flessibile e lo shopping omnicanale, per una visione a 360 gradi della customer experience”.

“La configurazione tra diversi sistemi informatici e la collaborazione tra i team interni ed esterni sono le nostre sfide principali. Avevamo bisogno di una soluzione PLM che fungesse da piattaforma base per diversi sistemi come la gestione degli ordini, la progettazione computerizzata (CAD) e la gestione della supply chain. Il budget totale per il programma era considerevole e ha attirato i migliori fornitori di hardware e software di tutto il mondo”.

Come parte di questo investimento, EEKA ha provato in contemporanea due diverse soluzioni PLM e ha infine scelto Centric PLM per supportare il proprio innovativo progetto MTM.

“La prima fase del progetto ha avuto inizio a febbraio 2017 e siamo rimasti così colpiti dalle straordinarie prestazioni di Centric che siamo ora entrati nella seconda fase con Centric come nostro unico fornitore per la soluzione PLM”, afferma Hu. “La realizzazione di capi femminili su misura è un’impresa complicata, ma Centric è stata all’altezza della sfida. Il team di Centric è dotato di grande professionalità e le soluzioni PLM proposte sono le migliori sul mercato. La flessibilità delle tecnologie Centric, oltre quella del suo team, rappresentano ulteriori notevoli vantaggi”.

Come conclude Hu, “Centric ha aiutato EEKA a semplificare il processo di sviluppo del prodotto delle principali linee di produzione fin dall’inizio del 2017. La nuova piattaforma Centric darà un forte impulso alla nostra strategia per diversi brand, linee di prodotti per giovani e abbigliamento per occasioni speciali. In questo programma end-to-end di abbigliamento su misura, che coinvolge undici diversi fornitori di prodotti informatici, Centric prevale nettamente. Cercavamo un partner a lungo termine, stabile e affidabile e Centric è la soluzione perfetta”.

Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software, afferma: “Siamo molto orgogliosi del fatto che EEKA, produttore e rivenditore molto innovativo in Cina nel campo dell’abbigliamento femminile di fascia alta, abbia scelto Centric come partner di questo entusiasmante viaggio nella produzione su misura”.