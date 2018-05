Matrimonio Reale Inglese, le Fedi d’Oro di Meghan ed Harry

Il matrimonio reale di Inghilterra tra il principe Harry e la sua consorte Meghan è sicuramente l’evento dell’anno, il matrimonio reale a cui sono state invitate solo 600 persone selezionate è stato però seguito da milioni di persone in tutto il mondo in diretta tv.

L’evento si è svolto secondo il rigido protocollo reale Inglese ma ciò non ha impedito che alcuni momenti del reale evento siano stati caratterizzati da momenti glamour che poco hanno a che fare con il tradizionale aplomb inglese.

Fedele al tradizionale protocollo reale è stata sicuramente la realizzazione degli anelli oro che hanno sancito l’unione tra il principe Harry e la nuova principessa Meghan.

Le fedi oro di Meghan ed Harry sono state realizzate da Cleave and Company, gli storici gioiellieri della famiglia reale inglese, presso i laboratori orafi artigiani è stato fuso il tradizionale oro gallese.

L’oro gallese che compone la fede nuziale di Meghan viene da sempre usato per la realizzazione dei gioielli della casa reale inglese in onore dell’unione dei paesi che insieme compongono la Gran Bretagna.

Per quanto riguarda la fede di Harry la scelta è ricaduta su un altro metallo prezioso il platino, si tratta di un anello a fascia sapientemente decorato dai maestri orafi britannici.

Al contrario di molti dettagli dell’evento che sono stati tenuti segreti, la descrizione delle fedi oro che hanno sancito il matrimonio reale inglese è stata diffusa in anteprima pe rmezzo di un twitter ufficiale del palazzo reale inglese.

Il comunicato ufficiale ha annunciato che “Il principe Harry e Miss Markle hanno scelto Cleave and Company per la realizzazione dei loro anelli nuziali e che l’anello di Miss Markle è stato modellato con il tradizionale oro gallese, regalato da Sua Maestà la Regina.

Secondo il rigido protocollo Inglese i preziosi anelli sono stati portati alla St George’s Chapel dal Duca di Cambridge, nel ruolo di Best Man.