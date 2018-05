Mondiali Russia 2018, ecco i 23 convocati dell’Argentina: esclusione clamorosa

Ecco gli argentini che sbarcheranno in Russia per la competizione

I Mondiali in Russia sono ormai alle porte e a partire dal prossimo 14 giugno tutte le migliori squadre del pianeta si affronteranno per dare il via a quella che viene definita la massima competizione nel mondo del calcio. Tra tutte le squadre partecipanti ne troviamo una che sicuramente avrà voglia di rivalsa più delle altre, ovvero l’Argentina.

Gli uomini di Sampaoli durante l’ultima edizione del Mondiale nel 2014 hanno perso in finale contro la Germania e sicuramente cercheranno quest’anno di compiere il grande passo a quattro anni di distanza da quella sconfitta. Quest’oggi il tecnico argentino ha fatto le sue scelte definitive, con qualche esclusione a sorpresa come quella di Mauro Icardi, autore di una grande stagione, insieme ad alcuni uomini di cui invece non si poteva fare assolutamente a meno.

I 23 convocati per l’Argentina per i Mondiali Russia 2018:

Portieri Sergio Romero (Man United), Willy Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate)

Difensori Gabriel Mercado (Siviglia), Nicolas Otamendi (Man City), Federico Fazio (Roma), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Rojo (Man United), Marcos Acuña (Sporting Lisbona), Cristian Ansaldi (Torino), Eduardo Salvio (Benfica)

Centrocampisti Javier Mascherano (Hebei), Angel Di Maria (PSG), Ever Banega (Siviglia), Lucas Biglia (Milan), Manuel Lanzini (West Ham), Giovani Lo Celso (PSG), Maximiliano Meza (Independiente)

Attaccanti Lionel Messi (Barcellona), Sergio Agüero (Man City), Gonzalo Higuaín (Juventus), Paulo Dybala (Juventus), Cristian Pavón (Boca Juniors)