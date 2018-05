La reputazione digitale vale oro

Essere popolari sul web non basta più:oggi nel mondo della rete è fondamentale possedere autorevolezza e credibilità, e di conseguenza, una buona reputazione per ottenere successo. Lavorare sulla reputazione è, dunque, fondamentale per chi ha a che fare con il mondo di internet e della rete: chi cerca un servizio, una persona o una realtà, infatti, come prima cosa digita il nome sui motori di ricerca. Se la reputazione è buona e le opinioni degli utenti sono positive, le possibilità di successo crescono; se l’opinione è negativa si crea inevitabilmente un ostacolo che può influenzare il giudizio dei potenziali clienti. Un altro scenario che evidenza l’importanza di avere una propria reputazione online è quello che si verifica quando, in seguito alla ricerca sui motori di rete non compare nessun risultato inerente: in questo caso l’azienda o la persona sono invisibili ed è come se non esistessero.

Creare una buona reputazione non è una cosa da poco: ed è per questo che esistono realtà specializzate e qualificate che offrono questo tipo di servizio. Si tratta di aziende che mettono a disposizione la loro esperienza per aiutare a posizionare i contenuti in posizioni privilegiate, ottenendo un risultato garantito nel momento in cui un potenziale cliente si accinge a cercare un riferimento in rete. Avere una reputazione in rete aiuta sopratutto quando si è alla ricerca di un lavoro e si vogliono evitare sgradevoli sorprese, date da contenuti sconvenienti che la rete può associare al nostro nome. I professionisti che si occupano di reputazione lavorano affinché l’immagine che si crea sia, fin dal primo momento, d’impatto anche grazie a contenuti video e foto.

Tre i passaggi che vengono svolti dai professionisti della reputazione:

analisi della situazioni di partenza, per identificare punti forti e debolezze; strategia basata sulle esigenze del cliente ed intervento, che corrisponde alla pubblicazione dei contenuti e all’eventuale rimozione di contenuti lesivi e diffamatori. Tra le aziende italiane che offrono questi servizi c’è IReputation, che si avvale della consulenza di Andrea Baggio, che garantisce un intervento entro 24 ore e la gestione completa delle crisi reputazionali. Il cliente, inoltre, avrà un monitoraggio completo che si occupa di “ascoltare” ciò che dice il web, associato ad unmiglioramento del posizionamento della propria reputazione, che prevede anche soluzioni personalizzate. La reputazione sul web è il nuovo passa-parola: se funzionale e gestita nel modo corretto garantisce risultati di altrettanta qualità che giovano ad aziende e privati in cerca di un lancio sul mercato o in cerca di consolidazione.