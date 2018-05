Un consulente della NASA insegna come l‘Information Technology influenza il business

Ancora un primato per CIMBA. Il 2 e 3 Giugno, il Campus di Paderno del Grappa aprirà al pubblico uno dei corsi più attesi del programma MBA.

Si tratta del seminario in Product Lifecycle Management tenuto da uno dei docenti più rinomati a livello internazionale, il Professor Michael Grieves, consulente IT alla NASA e docente presso Oakland University.

Per la prima volta, non solo i frequentanti del Master in Business Administration potranno partecipare a queste esclusive lezioni, ma anche manager, imprenditori e professionisti del settore dell’Information Technology avranno la possibilità di approfondire i principali aspetti dell’IT nel panorama del business attuale.

Lo scopo di questo corso intensivo è di analizzare e comprendere come il mondo dell’IT influenzi i processi e le pratiche del business. Attraverso letture, esercizi, casi studio e simulazioni, i partecipanti acquisiranno le competenze per diventare parte attiva nella pianificazione e gestione del business partendo dallo studio del ciclo di vita di un prodotto visto attraverso l’Information Technology.

A chiusura del seminario, i frequentati sosterranno un test, che darà diritto ad ottenere il Certificato in PLM riconosciuto a livello mondiale.

Ma non è tutto. Il 5 e 6 Giugno, sempre nel Campus CIMBA, si svolgerà il workshop in Business Analytics, destinato sempre a partecipazione pubblica e, in particolare, a professionisti di qualsiasi settore e background che desiderano migliorare le proprie capacità decisionali analizzando i dati.

Il corso è tenuto dal Professor Goutam Chakraborty, direttore del Master in Business Analytics e professore SAS di Marketing Analytics presso la Oklahoma State University.

Il Business Analytics incorpora concetti e strumenti provenienti dalla Statistica, dalla Matematica e dall’IT, per aiutare a prendere decisioni migliori utilizzando i dati, mediante la comprensione dei metodi, degli strumenti e delle tecniche fondamentali per qualsiasi applicazione analitica aziendale. Durante il corso, si utilizzerà un software di analisi all’avanguardia con un’interfaccia facile da usare.

Entrambi i corsi sono in lingua inglese e per partecipare è necessaria l’iscrizione inviando una email ad executive@cimba.it o chiamando il numero 0423 932120.

Ancora una volta CIMBA si conferma il partner perfetto, l’unico in Italia in grado di sostenere e formare coloro che desiderano andare oltre la propria zona di comfort, verso la realizzazione della parte migliore di sé e la piena soddisfazione personale e professionale.