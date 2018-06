5 ristrutturazioni a meno di 1000 euro

Quante volte abbiamo pensato: “Vorrei togliere quell’effetto a buccia d’arancia (in voga negli anni ottanta) dai muri del salotto? Mi piacerebbe rinnovare il pavimento della cucina con un materiale moderno”. La seconda cosa che ci viene in mente è: “Ma quanto mi costa?”. Allo stesso tempo, per rinnovare casa e conferirle un aspetto nuovo, basta poco. Ecco alcuni suggerimenti per 5 lavori di ristrutturazione a meno di 1.000 euro.

Nuovo colore per le pareti

ll più grande cambiamento che puoi apportare a casa tua senza spendere troppo è attraverso la pittura. Cambiare il colore delle pareti permette di dare subito una nuova vita alla casa. Ci si potrà sbizzarrire con colori estivi e cambiare tonalità a seconda della stanza. Per esempio, avete mai pensato di dipingere la cucina di giallo?

Sostituire il pavimento del salotto

Cambiare il pavimento di tutta la casa avrebbe superato i 1.000 euro. Tuttavia, ci sono sempre aree più visibili di altre o semplicemente stanze in cui la pavimentazione è più usurata. La sala da pranzo o la cucina, per esempio. Forse la sala.

Con meno di 1000 euro è impensabile optare per un parquet in legno, ma possiamo invece scegliere un ottimo laminato, economico e richiede poco lavoro.

Per quanto riguarda il prezzo, per un soggiorno di 20 m2 si spende circa 800 euro.

Controsoffitto e illuminazione

Sei stanco del tuo soffitto anonimo e senza fascino? I controsoffitti possono essere una soluzione ideale per dare un tocco diverso. Sono ideali per nascondere installazioni (e anche qualche danno). Inoltre, aiutano ad aumentare l’isolamento termico e acustico.

In che modo questi controsoffitti possono dare un tocco moderno? Molto semplice, posizionando la luce indiretta che illumina il suo perimetro. Una vera meraviglia per l’intera casa.

Nuova vita alle porte di casa

Cambiare le porte in tutta la casa può costare più di 1.000 euro. Tuttavia, ci sono altre opzioni che daranno un tocco diverso e attuale. Puoi sabbiare (tecnica con la quale è possibile levigare le porte) e dipingere le porte a partire da 50 euro per unità. Quindi, se hai 10 porte a casa, ti costerebbe solo circa 500 euro.

Prima di iniziare dovresti valutare con l’aiuto di un professionista lo stato generale delle porte. Le tecniche e i materiali da utilizzare dipenderanno dal materiale delle porte originali. Inoltre, è essenziale levigare la superficie per rimuovere le vernici precedenti.

Dai un tocco differente al tuo bagno sostituendo la vasca con la doccia

Siamo tutti d’accordo sul fatto che la vasca ha il suo fascino, ma la doccia occupa meno spazio ed è sicuramente più pratica.

Sostituire vasca da doccia prevede un costo di circa 900 euro. Scegliete piatti doccia senza profili che, sebbene siano più costosi, danno un tocco più moderno al bagno.