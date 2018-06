Al via Pizza University, la scuola della pizza

Lunedì 11 giugno 2018, a Beltsville, nel Maryland appena fuori Washington DC, si inaugura Pizza University, lo spazio emozionale e didattico che offre corsi sulla pizza volti a far crescere una nuova generazione di pizzaioli. «Abbiamo intercettato il cambiamento che si è posto nei nostri clienti relativamente la ricerca del pizzaiolo, selezionato secondo le giuste e corrette abilità, così è nata come soluzione Pizza University» dichiara con entusiasmo Francesco Marra, napoletano doc che oltre dieci anni fa ha lasciato la capitale della pizza per la capitale del mondo.

«Con la nostra esperienza, il vasto network e le strutture all’avanguardia – gli fa eco il fratello Enzo Marra – Pizza University è in grado di offrire corsi nazionali, con insegnamenti tenuti dai migliori chef».

Inizialmente presso Pizza University, saranno attivi corsi intensivi sulla pizza per permettere ai ristoratori, ai fornitori alimentari e ad ogni aspirante pizzaiolo, di sviluppare le proprie praticità culinarie, per aspirare a divenire in assoluto il miglior “pizza-making”, come direbbero oltreoceano.

I corsi di Pizza University, non sono basati solo su tecniche teoriche, ma anche su metodi pratici, per permettere allo studente di imparare i segreti per produrre un impasto perfetto, per scoprire tutti i segreti per preparare un buon sugo, per carpire le tecniche necessarie affinché si riesca a formare una crosta perfetta, ma anche ad individuare i giusti ingredienti da utilizzare per una pizza semplicemente sublime. Quello della pizza è un mercato sempre più competitivo, e per risultare tra i migliori è necessario dover conseguire le qualifiche necessarie affinché si sia riconosciuti tali.

Pizza University ha in progetto collaborazioni con altri Stati, le altre Scuole Internazionali Culinarie, ma anche con gli Istituti Professionali del paese, per sviluppare severi programmi di pizza gourmet (Napoletana, Romana, Siciliana, Senza Glutine, Tradizionale, Pala, ecc…).

Con questo progetto didattico professionale, Pizza University ha anche l’obiettivo di fornire supporto alle tante industrie culinarie d’eccellenza, mediante il programma “Giving Back Program”.

La festa d’inaugurazione, che si terrà lunedì 11 giugno dalle 18:30 al 10310 di Southard Dr Beltsville, è sponsorizzata da Marra Forni e dal partner VPN Americas, e prevede la possibilità di seguire un apposito corso per insegnare agli studenti che ivi vorranno parteciparvi i segreti per preparare un’autentica pizza napoletana. Il corso sarà tenuto dagli insegnanti Giulio Adriani (Istruttore alla Pizza University, Master Pizzaiolo e co-fondatore del locale “Pizzaiolo”), Peppe Miele (Presidente di VPN Americas), e Glenn Cybulski (Istruttore alla Pizza University, Master Pizzaiolo e Consulente).