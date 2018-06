Passo dello Stelvio: una strada da leggenda: al via la Stelvio Marathon

Il 16 giugno la Stelvio Marathon a Prato allo Stelvio (BZ)

110 euro per i tre percorsi, 40 euro per la “short distance” in scadenza

“short distance”, “classic” e “marathon”, dal campione al meno preparato

Il 14 luglio altra sfida podistica per il comitato: il Giro Lago di Resia

Il Passo dello Stelvio, una zona troppo bella e suggestiva per non dedicarla alla corsa in montagna. Ed era solo questione di tempo affinché un comitato s’interessasse alle sorti sportive dei corridori. A regalare emozioni come nessun’altra ci penserà così la Stelvio Marathon del 16 giugno a Prato allo Stelvio (BZ), l’evento ha già avuto il proprio “bagno di folla” lo scorso anno, ed ora si appresta ad affrontare una seconda edizione che punta a consolidare l’appuntamento negli anni a venire, come un contest d’élite per tutta la Val Venosta (BZ), alla pari della recente Ortler Bike Marathon e della diciannovesima edizione del mitico Giro Lago di Resia, altra sfida podistica di scena il 14 luglio. Si registrano al via della gara sul “magic Pass” atleti da ogni parte del mondo, pronti a scalare uno dei passi più alti d’Europa. Il traguardo è posto sulla cima del Passo e preceduto dai mitici tornanti della strada dello Stelvio, scenari immersi tra il maestoso paesaggio alpino che circonda la vetta dell’Ortles. L’efficienza è il marchio di fabbrica del comitato presieduto da Gerald Burger, e gli ultimi sette chilometri della strada dello Stelvio resteranno chiusi al traffico per tutta la durata della manifestazione. Una gara unica, che proporrà percorsi adatti a tutte le esigenze, uno “short distance” di 14 km e 1.180 metri di dislivello per gli aspiranti della corsa, un “classic” di 26 km e 2.250 metri di dislivello per gli amanti delle mezze maratone all’insù, ed un marathon di 42.195 km e 2.350 metri di dislivello per agonisti veri, senza contare le “non competitive” rivolte a chi non ha particolari esigenze di classifica.

Arrivare sino in cima è davvero tosto, la Stelvio Marathon richiede una buona preparazione e per non farsi trovare in “balìa dei tornanti” dell’Alto Adige sono raccomandati tanto allenamento e tanto dislivello, dosando bene le proprie forze. Le quote d’iscrizione online sono in scadenza l’8 giugno, chi desiderasse approfittarne potrà saldare le quote di 110 euro per uno dei percorsi maggiori o di 40 euro per la distanza breve.

Le iscrizioni tardive saranno invece a disposizione venerdì 15 giugno nella zona sportiva di Prato allo Stelvio, ad un costo di 130 euro o di 50 euro e per la short distance.