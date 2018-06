Sicurezza sul lavoro: il concorso per le tesi di laurea

Entro il 31 ottobre 2018 è possibile inviare gli elaborati e partecipare al concorso indetto dalla Fondazione AiFOS per premiare le migliori tesi di laurea in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Partendo dalla constatazione dell’importanza delle tesi di laurea non solo per la crescita degli studenti che le realizzano, ma anche come strumento per l’approfondimento e l’evoluzione di tematiche rilevanti, la Fondazione AiFOS ha indetto nei mesi scorsi il Bando Tesi di Laurea 2018 riservato agli studenti per tesi discusse in una delle sessioni afferenti all’Anno Accademico 2017/2018 (escluse le sessioni 2019). Il concorso riguarda tesi di laurea che trattano il tema della salute e della sicurezza sul lavoro negli ambienti di vita e di lavoro.

Con questo premio la Fondazione AiFOS – nata nel 2016 con l’intenzione di dar vita ad una realtà filantropica attenta ai temi di promozione della cultura della sicurezza sul lavoro, dell’istruzione e della formazione – vuole continuare la sua opera di supporto economico per la realizzazione di progetti a scopo sociale, culturale, sportivo, educativo e di prevenzione diretti a giovani e adulti, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.

Il bando e la scadenza del 31 ottobre 2018

Per favorire la riflessione su nuove strategie nella prevenzione e creare un ponte tra l’elaborazione teorica e l’applicazione pratica, la Fondazione AiFOS, ha dunque indetto un concorso, con partecipazione gratuita, riservato a premiare tesi di laurea che affrontino il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita.

Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è stato fissato al 31 ottobre 2018 ed entro il mese di novembre 2018 verrà comunicato l’elenco delle tesi vincitrici.

Il link per poter scaricare il bando di concorso e la domanda di partecipazione:

https://www.fondazioneaifos.org/index.php/premio-tesi-di-laurea

I premi per le tesi e la commissione valutatrice

Al premio “Tesi di laurea nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro” possono partecipare gli autori di tesi di laurea triennale, specialistica, magistrale o di dottorati di ricerca, senza vincoli di appartenenza ad una specifica facoltà o corso di laurea. Agli studenti meritevoli di ognuno dei sette elaborati premiati, verrà assegnato un riconoscimento economico del valore di 500,00 €.

La valutazione delle tesi sarà svolta da una apposita Commissione valutatrice, nominata dal Presidente della Fondazione AiFOS e coadiuvata dalla segreteria tecnica della Fondazione.

In particolare, la Commissione seleziona:

– tutte le tesi meritevoli di menzione o segnalazione;

– all’interno delle tesi selezionate verranno classificate le sette tesi ritenute migliori a cui assegnare il premio.

Oltre al riconoscimento economico le prime 7 tesi selezionate avranno diritto a:

– pubblicazione della tesi sul sito della Fondazione AiFOS e di AiFOS;

– attestato di partecipazione al concorso;

– abbonamento annuale ai “Quaderni della Sicurezza”, la rivista scientifica AiFOS.

La partecipazione al concorso

Sottolineando ancora che la partecipazione è completamente gratuita, ricordiamo a tutti coloro che intendono partecipare al premio di inviare le tesi in formato digitale (formato PDF) alla mail info@fondazioneaifos.org entro la data del 31 ottobre 2018.

In particolare, ogni partecipante deve inviare:

– copia digitale in pdf della tesi;

– domanda di partecipazione debitamente compilata.

Il link per poter avere ulteriori informazioni sul bando di concorso:

La Fondazione AiFOS, anche attraverso la predisposizione di bandi e premi, vuole sviluppare un modello di intervento in grado di aumentare la consapevolezza che vivere in un mondo sano e sicuro, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, sia la base per uno sviluppo sostenibile della comunità. E invita i laureandi di tutte le università italiane a presentare le proprie tesi e i docenti a valorizzare i lavori di studenti meritevoli tramite la diffusione del bando di concorso.