Viaggio in India: i nuovi itinerari 2018 di DGV Travel

Magica India è un tour che lascia senza fiato e che permetterà ai viaggiatori di conoscere alcune tra le città più belle dell’intera India. Il tour inizia e finisce a Delhi, che è la capitale indiana, e prosegue nel Rajasthan, dove si potrà visitare la magnifica fortezza Amber Fort. Una tappa del viaggio in India sarà anche Agra, dove si trova il TAJ MAHAL, ovvero il monumento più famoso del Sub continente indiano.

Prima di rientrare a Delhi, il tour prevede una sosta alla città sacra di Varanasi dove oltre a navigare sul fiume Gange si potrà partecipare a cerimonie di preghiera collettiva.

Perché un nuovo itinerario di viaggio in India

Qual è la scelta che ha spinto Michele Vignerimanagingdirector di DGV Travel ad aggiungere unnuovo itinerario di viaggio in India? Sicuramente la sua risposta non lascia dubbi al caso: “Il viaggio, oltre ad essere una meta di riposo e relax, deve lasciare un ricordo, un’esperienza indelebile nella mente e per questo ho deciso di includere tra le mie mete un itinerario di viaggio in India speciale”.

“L’india” – prosegue Vigneri – “è la meta ideale per chi vuole scoprire un lato del mondo poco conosciuto. Le realtà locali, la religione, la natura lasceranno nella mente del viaggiatore molto di più di un semplice viaggio turistico, lasceranno emozioni pure, spiritualità.”

La scelta dietro questo nuovo progetto, risiede nella volontà di dare una svolta del tutto innovativa e all’avanguardia per i viaggiatori che pretendono molto di più dal semplice riposo e relax di un viaggio, entrando così in una fetta del mercato in continua espansione, quella dei viaggiatori appassionati e curiosi.

Viaggiare per incontrare la cultura orientale

Presente sul mercato dei viaggi in Oriente dal 2006, DGV Travel è un’agenzia specializzata nelle mete orientale che permette ogni anno a migliaia di viaggiatori di venire incontro alla cultura orientale e quindi di raggiungere mete come la Birmania, l’India, l’Oman, la Malesia, l’Armenia, lo Sri Lanka e ancora gli Emirati Arabi o la Cambogia e il Vietnam.

Grazie all’apertura verso mete come l’Indonesia e l’India, la possibilità di scoprire e spingersi verso luoghi inesplorati e fortemente simbolici, ha permesso a DGV Travel di presentarsi come tour operator su luoghi ancora poco conosciuti. I viaggi inIndia o in Indonesia di DGV Travel sono, infatti, fortemente improntanti per dare momenti di pura emozione con prezzi accessibili da parte di tutti.