A Lana e dintorni l’estate è per bambini

L’area turistica di Lana e dintorni è molto apprezzata dalle famiglie per l’accoglienza e l’attenzione dedicata ai bambini. Oltre ad alberghi e ristoranti baby friendly, a strutture per il tempo libero come piscine e parchi giochi (a Gargazzone c’è il più grande dell’Alto Adige, con una superficie di 5000 metri quadrati e un vasto assortimento di giochi e divertimenti), nei i mesi estivi ogni anno viene proposto un vero e proprio programma di attività ricreative pensate appositamente per i più piccoli: ”Estate per bambini”.

Il programma prevede, infatti, dal 2 luglio al 31 agosto, dal lunedì al sabato, tante avventure ed esperienze indimenticabili, come corsi di cucinainsieme allo chef Christian Pircher del ristorante Kirchsteiger di Foiana, lama-trekking con grigliata finale e rafting, entrambi per tutta la famiglia sul fiume Adige, Wild River Tubing, una divertente discesa a bordo di una ciambella gonfiabile lungo un piccolo fiume secondario del Passirio, giro in carrozza per famiglie a Lana, tornei di minigolf nel giardino dell’albergo Tennis.