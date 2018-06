Come migliorare la gestione degli stakeholder

Si terranno corsi a Brescia e a Roma per aiutare le aziende nella gestione degli stakeholder, anche in materia di salute e sicurezza, e per definire e implementare idonee politiche di stakeholder management

Corsi a Brescia e a Roma per aiutare le aziende nella gestione degli stakeholder, anche in materia di salute e sicurezza, e per definire e implementare idonee politiche di stakeholder management.

Nelle aziende avere un rapporto positivo e costante nel tempo con i propri portatori d’interesse, con gli stakeholder, aiuta a far nascere il consenso, ad accrescere la fiducia, a migliorare i processi decisionali e a ridurre i conflitti. Con grandi vantaggi in tutti gli ambiti aziendali e nella condivisione e raggiungimento degli obiettivi, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ricordiamo che con il termine “stakeholder” possiamo fare riferimento a tutti gli individui o gruppi che hanno un interesse legittimo nei confronti dell’impresa e delle sue attività, passate, presenti e future, e il cui contributo (volontario o involontario) è essenziale al suo successo (D’Orazio, 2004).

Possiamo avere:

– stakeholder interni all’organizzazione: ad esempio azionisti, manager e dipendenti dell’azienda;

– stakeholder esterni all’organizzazione: ad esempio i clienti e i fornitori, i governi e le istituzioni, le associazioni imprenditoriali, i sindacati e altri attori sociali che operano nelle comunità locali.

La capacità di sapersi confrontare con i propri stakeholder deve essere un obiettivo primario per ogni azienda.

La gestione dei portatori d’interesse

Proprio partendo da questa ultima constatazione l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato a Brescia e a Roma due corsi di 8 ore, dal titolo “Stakeholder Management”, per far comprendere gli elementi di base delle pratiche di stakeholder management e le modalità con le quali è possibile integrarle nella propria realtà operativa.

I destinatari del corso – ad esempio responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione o consulenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – potranno conoscere gli strumenti e i canali specifici più adatti per gestire al meglio la relazione con i diversi stakeholder. È, infatti, attraverso il costante coinvolgimento di tali interlocutori che si può sviluppare nelle aziende non solo una efficace politica di dialogo, ma anche una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti e della rendicontazione dei risultati raggiunti in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’importanza della sostenibilità d’impresa

I corsi proposti si inseriscono in un progetto più complessivo che vuole valorizzare il tema della sostenibilità d’impresa.

Infatti l’attenzione alla sostenibilità e agli stakeholder è ormai rilevante in qualsiasi contesto economico e per le imprese di ogni dimensione.

Le aziende sono, infatti, chiamate ad adottare comportamenti responsabili che rispondano alle aspettative economiche, ambientali e sociali e di tutti i portatori d’interesse. E, in questo senso, l’implementazione di politiche virtuose in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un tassello fondamentale nel mosaico della sostenibilità d’impresa assieme alla tutela dell’ambiente e al rispetto delle comunità che gravitano attorno all’attività dell’impresa.

Gli argomenti e le sedi dei corsi

Si terranno due diversi corsi di “Stakeholder Management” nei mesi di settembre e ottobre 2018:

– 26 settembre 2018 a Brescia in via Branze, 45 – Aifos Service – 030/6595035 – info@aifoservice.it

– 8 ottobre 2018 a Roma in via di San Nicola da Tolentino, 22B – gruppo Ambiente Sicurezza – 06/64763266 – info@gruppoambientesicurezza.it

Durante la giornata verranno affrontati i seguenti argomenti:

• Introduzione allo stakeholder management;

• la mappatura degli stakeholder: strumenti ed esperienze a confronto;

• metodologie e strumenti di analisi degli stakeholder;

• la progettazione e implementazione di una politica di stakeholder management;

• metodologie e strumenti di coinvolgimento degli stakeholder.

Si segnala che il corso di 8 ore in presenza – dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – è valido per il rilascio di crediti per l’aggiornamento relativo a:

– 6 ore per RSPP e ASPP;

– 3 ore per Formatori qualificati area 1

– 3 ore per Formatori qualificati area 2

Per avere ulteriori dettagli sui corsi e iscriversi, è possibile utilizzare questo link: http://aifos.org/home/formazione/corsi-qualificati/organizzativa/organizzativa/stakeholder_management

Ricordiamo, infine, che le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, nonché le spese di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili – entro il limite annuo di 10.000 euro – come previsto dall’articolo 9 della Legge 22 maggio 2017, n° 81 (cosiddetto “Jobs Act dei lavoratori autonomi”).