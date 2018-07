Guru e imprenditori della moda, volti tv e docenti d’eccezione La formazione parte (anche) da qui

Mercoledì 11 luglio all'Istituto Modartech di Pontedera, ha in programma un open day per entrare in contatto con la scuola e conoscere da vicino i corsi post diploma in partenza ad ottobre

Da Guillermo Mariotto, direttore creativo della maison Gattinoni e celebre volto di Rai 1 fino al docente di biorobotica dell’Istituto Sant’Anna di Pisa Paolo Dario, passando per il celebre mezzobusto del piccolo schermo Maria Concetta Mattei, il presidente della Fondazione Piaggio Riccardo Costagliola, il presidente del brand Monnalisa Piero Iacomoni e la fashion Consultant per Max Mara, L’Oreal, Bulgari, nonché creative director di Modartech Alessandra Carta. Sono solo alcuni dei docenti e degli ospiti speciali che nell’ultimo anno accademico hanno portato la loro esperienza tra i banchi dell’Istituto Modartech, che ogni anno si va arricchendo di nuove collaborazioni.

Lezioni frontali, workshop, incontri, il team dell’Istituto di Pontedera cerca sempre di rendere stimolante l’esperienza educativa degli allievi, che hanno come obiettivo quello di lavorare nel mondo della moda e della comunicazione. Per offrire ai ragazzi la possibilità di conoscere più da vicino le proposte dell’Istituto, che da quest’anno – grazie al riconoscimento arrivato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca – rilascia titoli accademici equiparati alla laurea di primo livello, mercoledì 11 luglio dalle ore 10:30 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 17 presenta un Open Day di orientamento aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori. Una doppia apertura – la mattina e il pomeriggio – per permettere ai futuri allievi e a tutti gli interessati di poter usufruire di due fasce orarie tra cui scegliere a seconda dei propri impegni.

Un’occasione di incontro per entrare in contatto e conoscere da vicino i corsi post diploma in partenza ad ottobre dell’area Moda e Comunicazione proposti dall’Istituto nella propria sede di Pontedera. I partecipanti alla giornata potranno visitare i laboratori e le aule, conoscere più da vicino l’Istituto e confrontarsi con i docenti che saranno a loro disposizione per l’intero pomeriggio. Sarà inoltre possibile visionare i progetti e i portfolio degli studenti che attualmente frequentano i corsi ed effettuare colloqui individuali di orientamento con l’obiettivo di consigliare nella scelta del percorso formativo più adeguato e personalizzato alle proprie aspettative, attitudini e obiettivi professionali.

Sarà possibile avere informazioni sul corso triennale in Fashion Design, percorso per la formazione del moderno designer di moda, che consente di imparare a sviluppare collezioni di abbigliamento, calzature ed accessori.

Verrà presentato inoltre il corso triennale in Communication Design, percorso di studi per sviluppare competenze visive, digitali e grafiche, per la formazione di un professionista creativo ed originale.