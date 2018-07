Barceló Hotel Group sbarca a Madeira, il Giardino Galleggiante del Portogallo

Madeira è una delle isole dell’arcipelago portoghese al largo delle coste nord-occidentali dell’Africa. Si tratta di una vera perla dell’Atlantico, grazie ai suoi paesaggi mozzafiato, al clima mite tutto l’anno e alle ricche alternative per chi ama l’avventura.

In questo lussureggiante paradiso montuoso di origine vulcanica, lontano dalle più usuali rotte europee, oltre 700 specie di piante e fiori coloratissimi popolano la più grande foresta di lauri del mondo. La rigogliosa vegetazione e le acque blu dell’oceano rendono Madeira una meta paradisiaca per gli amanti della natura, che le attribuiscono il soprannome di “giardino galleggiante”.

Funchal è la capitale di Madeira e centro del commercio dell’arcipelago, qui si possono scoprire meravigliosi manufatti artigianali e assaporare freschissimi prodotti locali, quali pesce, verdura e frutti esotici.

Nel 2017 sono stati 1.4 milioni i turisti che hanno scelto come meta questa fantastica isola nell’Oceano Atlantico per le loro vacanze o per lavoro, per un totale di 7.5 milioni di pernottamenti (*).

L’Allegro Madeira è un hotel moderno, adults only, completamente rinnovato nel 2017. Si trova a soli 2 km dalla capitale Funchal e a 500 m dalla famosa Promenade do Lido. La sua facciata, che richiama la tradizionale piastrella portoghese, si affaccia direttamente sull’immensa distesa dell’Oceano, regalando una meravigliosa vista panoramica.

Sul tetto della struttura è stato realizzato un romantico Rooftop Bar 360, dove gustare dissetanti cocktail e godersi lo spettacolare paesaggio che la circonda.

Tra i tanti e esclusivi servizi, l’Allegro Madeira dispone di una grande piscina all’aperto e un ristorante specializzato in cucina portoghese e internazionale, per deliziare il palato con il meglio della gastronomia locale e non solo.

Gli sportivi possono allenarsi nella palestra illuminata con luce naturale e rilassarsi nel centro benessere che comprende sauna, bagni turchi e sale massaggi per rivitalizzare mente e corpo con i migliori trattamenti.

Le camere, decorate con il blu portoghese che ricorda i colori dell’Oceano, offrono al visitatore uno spazio nel quale sentirsi come a casa. Modernità e comfort si fondono creando camere accoglienti, totalmente attrezzate per soddisfare le necessità di ogni ospite e per far sognare in una delle isole più incredibili e misteriose della zona.

(*): indicazioni fornite dall’Associazione di Promozione di Madeira.

Prezzo per camera a notte a partire da 68 euro

OFFERTA SPECIALE DI APERTURA:

Per chi prenota entro il 31/08/2018 sarà applicato uno sconto del 25%.

Riguardo il marchio Allegro:

“Allegro Hotels” è stato creato per identificare gli hotel e le località turistiche che amano un tipo di svago attivo. Si trovano in destinazioni uniche e si rivolgono ad un pubblico giovane e famigliare, come gruppi di amici che cercano di vivere esperienze gioiose in stabilimenti pratici e animati. Gli stabilimenti sono in Spagna (6), Cuba (1) e in portogallo (1).

A proposito di Barceló Hotel Group:

Barceló Hotel Group è nato a Palma di Maiorca (Spagna) 85 anni fa ed è la terza catena alberghiera in Spagna e 42esima nel mondo. Barceló Hotel Group vanta un totale di 236 hotel a 4 e 5 stelle, più di 52.000 stanze in 22 paesi. Dal 2016 si presenta con un nuovo modello di business, che consiste in un’evoluzione dell’architettura dei marchi del Gruppo, attraverso quattro nomi: Royal Hideaway, Barceló, Occidental e Allegro.

Il Gruppo è di proprietà della famiglia Barceló da tre generazioni.