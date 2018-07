Libertà Fiscale: Ecco la spiegazione

In nessun modo è facile rispondere a questa domanda. Il motivo? È molto semplice da immaginare. Il dizionario italiano definisce la libertà come condizione di chi può agire senza restrizioni di alcun tipo. Mentre definisce il termine "imposto" in senso figurato come atteggiamento rabbioso e curioso

Come puoi rispondere a questa domanda?

Il concetto di libertà fiscale in senso assoluto non può essere valido, perché il termine libero è usato in modo errato.

In qualsiasi paese, il contribuente / cittadino è obbligato a pagare le tasse e per questo motivo non è affatto libero di scegliere se pagare o non pagare le tasse.

Il termine imposto, d’altra parte, implica già il concetto di obbligo e dovere (anche morale).

Termini, questi ultimi, che hanno poco a che fare con la libertà.

Detto questo, sono dell’opinione che la libertà fiscale esista solo in assenza di tasse.

Se devi lavorare 8 ore al giorno per 180 giorni per pagare lo stato (tuo socio in affari) e i restanti 180 giorni per pagare te stesso e il tuo compenso, non si può dire che si è veramente liberi

Cos’è la libertà fiscale?

Con questo prerequisito, possiamo definire la libertà fiscale come il grado di libertà che un contribuente / cittadino ha dell’obbligo fiscale imposto allo stesso contribuente / cittadino dal proprio governo.

Recentemente, ho letto un interessante articolo pubblicato circa un anno fa su un’indagine condotta per misurare lo stato dell’incidenza della tassa pubblica sul prodotto interno lordo dei paesi europei.

In pratica, con l’obiettivo di monitorare l’andamento della crisi economica negli ultimi anni, il Centro per l’Impiego ha analizzato la situazione degli stati europei con l’indice di libertà fiscale, uno strumento per comprendere il funzionamento della tassazione in Europa e l’impatto della tassa pubblica sulla ricchezza prodotta dai cittadini europei.

Come funziona l’indice di libertà fiscale?

In pratica, gli indicatori sono stabiliti e ciascuno riceve un punteggio in ogni paese europeo.

Gli indicatori utilizzati sono 6:

il numero di procedure per pagare le tasse

il numero di ore necessarie per pagare le tasse

l’aliquota fiscale totale (la percentuale di profitti che aziende e professionisti pagano all’ufficio delle imposte)

il costo per pagare le tasse e la burocrazia

la pressione fiscale come percentuale del PIL

la pressione fiscale sulle famiglie.

La somma totale dei vari indicatori determina il risultato dell’indice di libertà fiscale.

– Un punteggio elevato è l’indice di un paese con un maggiore grado di libertà fiscale.

– Un punteggio basso è, invece, indicativo di un maggiore senso di oppressione fiscale.

Il nostro paese è all’ultimo posto assoluto in termini di libertà di bilancio in quanto negli ultimi 15 anni le tasse sono aumentate di 3,6 punti rispetto al PIL e solo per il pagamento degli stessi hanno bisogno di 269 ore all’anno.

La situazione è stata anche confermata di recente da una pubblicazione di “The Heritage Foundation”, che ha collocato l’Italia tra paesi moderatamente liberi (79 ° posto).

Considerazioni finali

Innanzitutto, secondo questa classifica e tenendo conto del peso burocratico del nostro paese, i commercialisti dovrebbero essere la categoria più retribuita! Ma non di certo io.

In secondo luogo, secondo me, se sei un contribuente in Italia, dove la pressione fiscale è alta e le tasse sono molto alte, puoi farlo ovunque (pochi paesi hanno un alto grado di oppressione come il nostro).