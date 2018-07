Sochi, si addormenta alla guida e investe un gruppo di pedoni (VIDEO)

Grandi brividi nella giornata di ieri a Sochi, una delle città russe che sta ospitando i Mondiali in Russia, con un uomo che si è addormentato alla guida e successivamente si è schiantato contro un gruppo di pedoni. Dopo aver colpito in pieno un pedone in particolare, morto sul colpo, l’auto ha superato il marciapiede arrivando all’incrocio e ha colpito un altra auto, provocando un frontale molto brutto.

Non ci sono piste che comportano ad un attentato terroristico, ma si tratta solamente di un uomo che si è addormentato alla guida. I feriti sarebbero 5, mentre purtroppo una persona non ce l’ha fatta.