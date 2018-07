Milazzo, rissa in Marina Garibaldi: Un cameriere picchia pesantemente un diciottenne (VIDEO INTEGRALE)

Una brutta rissa ha caratterizzato nella notte la città di Milazzo, con un cameriere che per motivi sconosciuti ha aggredito violentemente un ragazzo di 18 anni in Marina Garibaldi. Per fortuna del giovane l’intervento di alcuni ragazzi ha evitato che la situazione peggiorasse.

Il cameriere infieriva sul ragazzo con pugni violenti in faccia mentre quest’ultimo era già a terra e privo di sensi. Il giovane è stato accompagnato all’ospedale e la tac ha fatto risultare uno zigomo rotto e sopratutto l’urgenza di portarlo a Messina per ulteriori accertamenti.

Un gesto ricco di cattiveria e ignoranza e che sopratutto non vorremmo vedere mai, specialmente se come in questo caso si tratta solamente di un ragazzo. Non esiste motivazione abbastanza valida per arrivare ad avere una tale cattiveria e chi compie questi gesti deve prendersi le responsabilità e sopratutto le conseguenze dell’accaduto.

Ecco alcuni momenti salienti della rissa con il soccorso nei confronti del ragazzo.