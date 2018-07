I nostri figli e i computer: regole per genitori

Ci troviamo di fronte a un periodo storico in cui la tecnologia è diventata padrona indiscussa del mondo, tant’è che si inizia già dalle scuole elementari ad utilizzare questi apparecchi elettronici.

Di seguito, la lista delle regole che tutti i genitori dovrebbero seguire per tutelare i propri figli da possibili rischi:

• Condividere computer, tablet o smartphone insieme ai nostri bambini, poiché dovranno rendersi conto che non si tratta di un giocattolo.

• Evitare che i nostri figli si iscrivano a social network sotto falsa identità. Consigliare loro di non condividere e pubblicare online dati personali e controllare la creazione dei loro profili, nel caso in cui avessero l’età giusta per farlo.

• Far capire loro che creare account con profili falsi è un reato e si tratta di furto d’identità.

• Controllare gli interessi dei nostri ragazzi quando sono in rete e ricordiamo loro che qualunque video o immagine pubblichino non potrà essere cancellata.

• Suggeriamo ai nostri figli di non rispondere a messaggi su Facebook o Whatsapp nel caso in cui provengano da persone sconosciute o contengano linguaggi volgari, violenti e inappropriati.

• Chiedere di leggere i messaggi ricevuti insieme, in modo da evitare qualsiasi tipo di problema, anche a livello penale.

• Cercare di stabilire un giusto periodo di tempo per stare su internet. Evitare computer, tablet o smartphone mentre si mangia, parla o dorme, poiché questi strumenti tecnologici creano molta dipendenza.

• Verifichiamo in maniera periodica che cosa contenga il dispositivo, sfogliando la cronologia.

• Installare dei software che possano impedire l’accesso da parte dei nostri figli a siti web indesiderati.

• Spiegare ai nostri piccoli che compilare moduli online o registrarsi a qualche sito potrebbe essere pericoloso. Se desiderano farlo, dovranno chiedere il nostro aiuto, in modo da proteggere i dati con password difficili da individuare.

• Non permettiamo in alcun modo alla nostra progenie di utilizzare la nostra carta di credito senza chiederci il permesso, né per comprare oggetti né per scaricare musica, video o giochi che violino il diritto d’autore.