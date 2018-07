Nasce WOD&SAIL, il primo evento mondiale che unisce il CrossFit ® e la barca a vela

Prende il via la prima vacanza in collaborazione con Nevernorep unita alla passione per lo sport più celebre e completo degli ultimi anni: il CrossFit ®.

Domenica 15 di Luglio 2018 è salpato dal porto di Viareggio la prima barca a vela ufficiale della vacanza più avventurosa dello sport italiano con il supporto dello sponsor tecnico Nevernorep.

In linea con le Fit Holidays di oltreoceano e nord Europa, dalla creatività di Luca Bonfanti e Daniele Ratti, nasce WOD&SAIL, un percorso unico all’insegna dello sport a contatto con la natura.

Durante sette giorni, otto partecipanti tra ragazzi e ragazze, avranno la

possibilità di navigare tra la costa toscana, l’isola D’Elba e la Corsica con varie tappe che prevedono allenamenti nelle palestre ufficiali di CrossFit ® (BOX) oltre che scalata, snorkeling e classi di navigazione a vela.

«Si tratta di turismo esperienziale», commenta Luca Bonfanti, «per vivere

emozioni e allenamenti unici. Durante questa settimana, ed è per questo che abbiamo creato questa iniziativa, promuoviamo quello che ci piace fare durante tutto l’anno: CrossFit®.»

«Siamo un’azienda giovane che sta crescendo molto più in fretta di quello che potevamo aspettarci e puntiamo sull’innovazione. L’iniziativa di Luca e Daniele ci ha fatto innamorare immediatamente» dichiara Dario Basile, responsabile comunicazione e marketing della Nevernorep. «Abbiamo scoperto l’evento su Instagram e ci siamo messi all’opera per creare una collezione con un design esclusivo per accompagnare i naviganti durante questa fantastica esperienza che farà vivere emozioni uniche a tutti i partecipanti» e, continua «queste iniziative hanno bisogno di supporto da parte delle istituzioni e dei brand per fomentare lo sport come elemento fondamentale della nostra vita. Siamo felici di formar parte di un evento pionero che aggiunge il suo contributo significativo alla storia di questo sport».

WOD&SAIL ha già chiuso diverse settimane di programmazione durante tutta l’estate 2018 e punta già alla creazione di nuovi itinerari italiani (Sicilia e Campania) oltre che all’estero, dove si prevede di sbarcare il prossimo anno alle Baleari come prima tappa, tra Minorca e Ibiza.

Sulle reti sociali dell’evento è possibile scoprire l’itinerario e l’esperienza test

vissuta dai primissimi atleti che hanno partecipato al primo viaggio sperimentale solo poche settimane fa.

NEVERNOREP

NEVERNOREP, giovane azienda emergente di abbigliamento sportivo e

tecnico per allenamenti e competizioni esigenti, nasce tra Modena e Formigine nel 2017 con l’obiettivo di offrire il miglior equipaggiamento a chi ha deciso di mettere in moto un cambio personale attraverso lo sport.

Creata da sportivi e praticanti di CrossFit® scommette sul Made in Italy e sull’innovazione per portare lo sport nel quotidiano di tutte le persone che hanno scelto di allenarsi per migliorare spirito e corpo.

CROSSFIT®

Il CrossFit® è un sistema di fitness brevettato che prevede allenamenti ad alta intensità e a intervalli con ginnastica, sollevamento pesi olímpico, powerlifting e altri esercizi. Gli allenamenti sono quotidiani e si definiscono WOD (Workout of

the day o gli “allenamenti del giorno”).

Il creatore è Greg Glassman, un preparatore atletico americano che ha voluto creare una programa di rafforzamento e condizionamento fisico pensato per aiutare le persone a conquistare un benessere completo e generale.

Il CrossFit® è uno sport per tutti, senza distinzioni di sesso o età.