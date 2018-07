I semestre positivo per le richieste di prestiti da parte delle famiglie (+3,7%), che vedono anche un importo medio da record (9.763 €)

Nel I semestre dell’anno il numero di interrogazioni registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF relativamente alle richieste di prestiti da parte degli italiani (nell’aggregato di prestiti personali e prestiti finalizzati) ha fatto segnare un incremento del +3,7% rispetto al corrispondente periodo del 2017.

La crescita è frutto in particolare della performance dei prestiti personali (+7,6%) ma anche le richieste di prestiti finalizzati negli ultimi mesi sono tornate in territorio positivo (+0,4%) dopo una fase di stallo.

Per quanto riguarda il mese di giugno nello specifico, si registra un incremento del +5,7% delle richieste nel loro complesso rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Di seguito sono riportate le variazioni percentuali mensili in valori ponderati – ovvero al netto dell’effetto prodotto dal differente numero di giorni lavorativi – rilevate sul Sistema di Informazioni Creditizie EURISC gestito da CRIF, che raccoglie i dati relativi ad oltre 85 milioni di posizioni creditizie.

Come risulta dalla tabella seguente, è stato definitivamente colmato il gap rispetto ai periodi pre-crisi, quando ancora non si erano manifestati gli effetti della congiuntura economica negativa sui comportamenti di spesa delle famiglie, segno di una ripresa ormai consolidata.

Variazione cumulata del numero di richieste di prestiti da parte delle famiglie

(dato ponderato a parità di giorni lavorativi)

Variazione I semestre 2018 su I semestre 2017 +3,7%

Variazione I semestre 2018 su I semestre 2016 +5,6%

Variazione I semestre 2018 su I semestre 2015 +14,5%

Variazione I semestre 2018 su I semestre 2014 +23,8%

Variazione I semestre 2018 su I semestre 2013 +15,7%

Variazione I semestre 2018 su I semestre 2012 +13,7%

Variazione I semestre 2018 su I semestre 2011 +5,3%

Variazione I semestre 2018 su I semestre 2010 +1,8%

Fonte: EURISC – Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

L’IMPORTO MEDIO RICHIESTO

Ulteriori conferme positive arrivano anche dall’importo medio richiesto, che nell’aggregato di prestiti personali e finalizzati nel semestre si è attestato a 9.763 Euro (+6,4% rispetto allo stesso periodo del 2017) facendo segnare il valore più elevato degli ultimi 10 anni.

L’incremento relativo al solo mese di giugno risulta pari a +5,1%, consolidando il recupero rispetto ai valori pre-crisi, come si evince anche dal grafico seguente.

Nello specifico, il valore dei prestiti finalizzati, che nel semestre è risultato pari a 6.645 Euro, è cresciuto del +10,2% rispetto al corrispondente periodo 2017 mentre per i prestiti personali richiesti l’incremento è stato del +2,3%, con l’importo medio che si è attestato a 13.219 Euro, anche in questo caso al di sopra dei livelli pre-crisi.

LA DISTRIBUZIONE DELLE RICHIESTE PER FASCE DI IMPORTO

Relativamente alla distribuzione delle richieste cumulate di prestiti personali e finalizzati per fascia di importo, il consuntivo di questi primi 6 mesi dell’anno vede uno spostamento verso i valori più elevati: +1,3 punti percentuali per le classi superiori ai 20.000 Euro a discapito delle richieste per importi inferiori ai 5.000 Euro (in calo di -3,0 punti percentuali), benché quest’ultima classe rimanga comunque la preferita dagli italiani, con il 42,5% del totale.

Classe di importo finanziamento (prestiti finalizzati + personali) Distribuzione % 2018

Fino a 5.000 € 42,5%

5.001 – 10.000 € 20,6%

10.001 – 20.000 € 24,2%

20.001 – 35.000 € 10,1%

35.001 – 75.000 € 2,4%

Oltre 75.000 € 0,2%

Fonte: EURISC – Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

Approfondendo l’analisi per tipologia di finanziamento, ben il 58,7% delle richieste di prestiti finalizzati risulta associata ad importi al di sotto dei 5.000 Euro, anche se si registra un aumento di +2,7 punti percentuali per i finanziamenti superiori ai 10.000 Euro. Per i prestiti personali, invece, la classe maggioritaria è quella compresa tra 10.001 e 20.000 Euro, con il 29,7% del totale (+0,9 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo 2017).

LA DISTRIBUZIONE PER CLASSE DI DURATA

L’analisi della distribuzione per durata dei finanziamenti conferma che, anche in questo primo semestre dell’anno, i piani di rimborso superiori ai 5 anni sono quelli in cui si concentrano le preferenze degli italiani, con una quota pari al 27,7% del totale (+2,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017). Al contrario, diminuiscono le richieste per finanziamenti di durata inferiore ai 12 mesi, che passano dal 16,0% al 14,2% del totale, confermando il trend negativo già emerso nelle precedenti rilevazioni.

Classe Durata Finanziamento (prestiti finalizzati + personali) Distribuzione % 2018

0 – 12 mesi 14,2%

13 – 18 mesi 3,0%

19 – 24 mesi 12,9%

25 – 36 mesi 15,8%

37– 48 mesi 11,9%

48 – 60 mesi 14,5%

oltre 60 mesi 27,7%

Fonte: EURISC – Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

Per quanto riguarda i prestiti finalizzati, le richieste si sono concentrate nel 23,9% dei casi nella fascia di durata inferiore ai 12 mesi (seppur a fronte di un calo di -2,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017), mentre le richieste di prestiti personali si sono indirizzate sempre di più verso durate superiori ai 5 anni, che arrivano a spiegare il 46,2% del totale (+2,2 punti percentuali).

LA DISTRIBUZIONE DELLE RICHIESTE PER FASCE DI ETÀ

Osservando, infine, la distribuzione delle interrogazioni in relazione all’età del richiedente, il Barometro CRIF evidenzia come nei primi 6 mesi dell’anno in corso sia stata la fascia compresa tra i 45 e i 54 anni a risultare maggioritaria, con una quota pari al 25,5% del totale, seguita da quella tra i 35 e i 44 anni, con il 22,9%.

Classe di Età (prestiti finalizzati + personali) Distribuzione % 2018

18-24 anni 4,9%

25-34 anni 17,2%

35-44 anni 22,9%

45-54 anni 25,5%

55-64 anni 17,3%

65-74 anni 10,4%

Oltre 74 anni 1,8%

Fonte: EURISC – Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

“In questi mesi il comparto del credito al consumo ha ripreso energia confermando le performance positive già rilevate negli anni precedenti, con la crescita del numero di richieste che si accompagna ad importi medi da record, superiori anche ai valori che si registravano prima della crisi – commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF -. In particolare va segnalata la brillante crescita dei prestiti personali, che rappresentano oltre un terzo delle richieste complessive. La dinamica dei prestiti finalizzati, che tipicamente sostengono l’acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie, appare invece più timida anche se nei prossimi mesi potrebbe trovare nuovo impulso grazie alle campagne commerciali previste dagli operatori di settore”.

“Relativamente a quest’ultimo aspetto va evidenziato come le aziende di credito siano sempre più attente alla corretta profilazione dei propri messaggi rispetto alla sostenibilità dell’operazione di finanziamento. L’utilizzo delle informazioni disponibili per approfondire la conoscenza del cliente consente di offrire soluzioni sempre più vicine al cliente stesso, mirando al contenimento del rischio di sovraindebitamento nonché dei rischi di insolvenza e di frode” – conclude Capecchi.