Un’eccellenza Italiana che potrebbe essere inserita nel guinness dei primati 2018

Probabilmente no, solitamente si prende un treno e ci si chiede quanto tempo impiegherà per giungere a destinazione? Consapevoli che la ferrovia, la strada ferrata, l’infrastruttura ferroviaria è già pronta e funzionante.

Proprio il fattore tempo è stato determinante nella storia della ferrovia per determinarne la crescita e l’utilizzo.

La prima ferrovia italiana fu inaugurata il 3 ottobre del 1839, era a doppio binario e collegava il tratto Napoli-Portici, aveva una lunghezza di 7,25 chilometri e per costruirla ci sono voluti 4 anni.

Oggi un’eccellenza tutta italiana, il Gruppo Salcef è in grado di costruire 3 chilometri al giorno di binario, quindi avrebbe completato la sovrastruttura del doppio tratto della Napoli-Portici in meno di 6 giorni.

Tutto questo è il frutto di un impegno costante alla ricerca di nuovi macchinari e nuove tecnologie che il #grupposalcef ha saputo combinare.