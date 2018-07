La Montina Medaglia d’oro al Satèn e riconoscimenti prestigiosi ad altri suoi Franciacorta

La cantina franciacortina di Monticelli Brusati si distingue anche nel 2018 in alcuni tra i più importanti Concorsi di degustazione mondiali: Decanter, IWSC (International Wine & Spirit Competition) e CSWWC (The Champagne & Sparkling Wine World Championship). Medaglia d’oro CSWWC al Franciacorta Satèn.

Arrivano conferme per i Franciacorta de La Montina, premiati in alcuni tra i più importanti Concorsi di degustazione mondiali con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo.

L’attesa ansiosa dei risultati, mitigata però dalla profonda convinzione di aver dato il massimo e di aver spedito ai panel di degustatori solo la migliore espressione del prodotto Franciacorta, che si è lasciato riposare per lungo tempo in cantina. Giugno e luglio i mesi dei responsi: medaglia d’argento e bronzo rispettivamente per Franciacorta Extra Brut e Rosè Millesimato Extra Brut 2010 a Decanter 2018; argento al concorso IWSC per Franciacorta Extra Brut e Satèn. In ultimo, non certo per importanza, le medaglie a CSWWC, argento a Franciacorta Brut e podio più alto, medaglia d’oro per Franciacorta Satèn!

“Non siamo stupiti dai feedback di queste degustazioni, ma ne siamo estremamente orgogliosi –commenta Michele Bozza, Marketing & export manager dell’azienda – Sappiamo di fare del nostro meglio in vigneto e in cantina, lavorando sempre nel rispetto delle regole e della nostra tradizione, ma fare vino è un’arte e ci sono davvero innumerevoli fattori che si devono concatenare perfettamente affinché tutto funzioni. Quando è così, i risultati sono eccezionali e i riconoscimenti di addetti ai lavori e clienti arrivano.”

I responsi delle degustazioni 2018 mostrano un miglioramento nel trend qualitativo del prodotto, con un incremento di medaglie di valore. Soprattutto gli argenti al Franciacorta Extra Brut e la medaglia d’oro al Satèn, tornato ad aprile sul mercato dopo qualche mese di out of stock.

I concorsi a cui La Montina ha scelto di partecipare sono tutti di respiro internazionale, come lo è ormai l’ottica della cantina, che esporta nel mondo quote sempre crescenti di prodotto.

“Non possiamo limitare il confronto con il solo pubblico domestico, il mercato è vasto e c’è ancora tanto da fare ovunque, soprattutto all’estero, dove il Franciacorta è ancora poco conosciuto– continua Bozza – Mi auguro che altri interessanti giudizi arriveranno nell’arco dell’anno, in particolare dalle guide di settore. “

In attesa di questi La Montina non si ferma e promette di stupire con una bella novità verso fine anno. Non resta che aspettare, stay tuned…