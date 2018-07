Facciamo finalmente chiarezza sugli integratori per palestra che funzionano veramente e che rappresentano i supplements fondamentali per chi è un atleta natural

Per la seguente analisi mi baserò su delle carattestiche importanti degli integratori sportivi che andremo ad analizzare:

Il rapporto prezzo-efficacia. Quanto vi costa integrare quotidianamente? La lista che vi propongo vi permette di integrare al meglio con circa 5 euro al giorno, dando spunto ai progressi che ottenete attarverso l’allenamento in palestra, conservando la massa muscolare.

Il risparmio. Se integrate potrete risparmiare molti soldi rispetto al consumo di tutti quei cibi spazzatura che vi vendono al bar con un ricarico del 300% e mangerete sano.

La funzionalità: seguendo le indicazioni riportate nell’articolo vi concentrerete nell’utilizzo degli integratori per palestra, solamente quelli effettivi. Sono solo lo stretto necessario. Vi presento, senza fronzoli, quelli che sono gli integratori che FUNZIONANO. Io ho speso una marea di soldi in integratori per la massa muscolare, per dimagrire, per ingrassare, e lo faccio tutt’ora quando esce qualcosa di nuovo. Se anche te quando entri in sito di integratori ti senti perso, dammi retta e risparmiati tempo e soldi per scoprire quello che altri hanno già fatto prima di te (io).

Di seguito trovi l’elenco degli integratori più efficaci in ordine di importanza:

#1: BCAA. Gli amminoacidi ramificati rappresentano la maggioranza degli aminoacidi di cui sono formati i muscoli. Durante l’allenamento, la loro richiesta aumenta. A fine allenamento sono fondamentali. Durante le diete dimagranti sono essenziali per non perdere i muscoli.

#2 Proteine WHEY. Le proteine con il più veloce assorbimento, per nutrire i muscoli appena svegli o subito dopo l’allenamento.

#3 Arginina. Ha funzione azioni immunostimolante, antiossidante, detossificazione. Ottimo perché ha importanti proprietà vasodilatatorie.

#4: Creatina. migliora i tempi di recupero, aumenta la capacità di contrazione muscolare, e riduce l’affaticamento.