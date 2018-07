Protezione dei dati: come diventare professionisti della privacy

Percorsi formativi a Brescia e Roma tra ottobre e novembre 2018 per fornire le conoscenze necessarie per i professionisti della protezione dei dati: Data Protection Officer, Manager Privacy, Valutatore Privacy e Specialista Privacy.

Percorsi formativi a Brescia e Roma tra ottobre e novembre 2018 per fornire le conoscenze necessarie per i professionisti della protezione dei dati: Data Protection Officer, Manager Privacy, Valutatore Privacy e Specialista Privacy.

Il Regolamento UE 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, sta modificando in tutta Europa la gestione delle informazioni personali per aziende e professionisti. Ed è ormai necessario che le aziende non solo adeguino processi e modalità di tenuta dei dati personali ma che si coordinino, laddove necessario, con i professionisti della privacy.

I professionisti della privacy

Questi alcuni dei professionisti della privacy che possono essere necessari nelle aziende per la protezione dei dati:

– Data Protection Officer: professionista esperto coinvolto nelle questioni inerenti alla protezione ed alla tutela dei dati personali. Fornisce al titolare e/o al responsabile del trattamento il supporto indispensabile ad assicurare il rispetto del Regolamento;

– Manager Privacy: professionista con un elevato livello di conoscenze, abilità e competenze. È responsabile per le attività di trattamento dati e coordina i soggetti coinvolti;

– Valutatore Privacy: professionista che esamina il trattamento e valuta il rispetto di leggi e regolamenti, mantenendo una posizione indipendente da chi svolge le altre attività. Controlla la conformità del trattamento dei dati alla normativa, anche al fine delle certificazioni;

– Specialista Privacy: professionista che supporta gli altri Professionisti della Privacy, curando la corretta attuazione del Regolamento e la realizzazione delle idonee misure tecniche e organizzative. È l’esperto operativo per la protezione dei dati personali.

Esistono percorsi formativi innovativi ed efficaci nel fornire le conoscenze necessarie a tutti questi professionisti della privacy?



I percorsi formativi di AiFOS

Se i Titolari e i Responsabili del trattamento di dati personali hanno l’obbligo di predisporre le misure di sicurezza opportune per garantire la protezione dei dati trattati, sono dunque necessarie idonee competenze e la collaborazione di professionisti preparati che li coadiuvino nella gestione e nella verifica dei processi definiti dall’organizzazione.

Ed è proprio per diffondere competenze e qualificare questi professionisti che l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizza tra Brescia e Roma, nei mesi di ottobre e novembre 2018, vari percorsi formativi.

La partecipazione ai corsi consente di adempiere al requisito della formazione specifica per l’accesso ai profili professionali individuati dalla norma UNI 11697:2017 “Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.

I programmi dei corsi

Il corso di formazione per Data Protection Officer permette di ottenere le conoscenze necessarie ad assolvere i compiti individuati all’interno del Capo IV, sezione 4 del Regolamento UE 2016/679.

Il corso è qualificato AICQ SICEV ed è stato strutturato sulla base di quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento e dai “requisiti specifici per la certificazione delle competenze dei profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali” dell’Organismo di Certificazione stesso.

Gli argomenti del corso per Data Protection Officer – DPO (80 ore – aula e videoconferenza):

• Il GDPR: conoscerlo e applicarlo

• L’organizzazione aziendale

• L’analisi dei rischi

• La Sicurezza informatica

• Il contributo degli esperti

• Impatti con la legislazione corrente

• Documenti operativi privacy

Il corso si terrà nella sede di Aifos Service (Via Branze, 45 – Brescia) dal 2 ottobre al 15 novembre 2018.

Gli argomenti del corso per Manager Privacy (60 ore – aula e videoconferenza):

• Il GDPR: conoscerlo e applicarlo

• L’analisi dei rischi

• La sicurezza informatica

• Il contributo degli esperti

• Documenti operativi privacy

Il corso si terrà nella sede di Aifos Service dal 2 ottobre al 15 novembre 2018.

Gli argomenti del corso per Valutatore Privacy (40 ore – aula):

• Il GDPR: conoscerlo e applicarlo

• L’analisi dei rischi

• La sicurezza informatica

• Documenti operativi privacy

Il corso si terrà nella sede di Aifos Service dal 2 ottobre al 15 novembre 2018.