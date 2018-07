Pubblicato il Credito d’imposta Pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale

Tutte le imprese presenti sul territorio nazionale potranno finalmente godere del tanto atteso Credito d'imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie.

La misura vuole favorire l’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su:

• stampa quotidiana e periodica, cartacea e online;

• emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono escluse dal credito d’imposta pubblicità le spese accessorie, i costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

I Beneficiari

Possono usufruirne del bonus pubblicità: le imprese di qualsiasi dimensione e indipendentemente dalla natura giuridica, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Le agevolazioni previste dal Credito d’imposta Pubblicità

L’incentivo fiscale è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari programmati ed effettuati.

L’applicazione della maggiorazione al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start-up innovative è al momento sospesa, in attesa di risposta da parte della Commissione Europea.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti incrementali, almeno dell’1% rispetto all’anno precedente, secondo i seguenti periodi:

• Per l’anno 2018: investimenti pubblicitari effettuati a partire dal 1° Gennaio 2018 (la quota incrementale verrà calcolata in base agli investimenti effettuati nel 2017),

• Per l’anno 2017: investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 (che devono superare dell’1% quelli effettuati sugli stessi mezzi di informazione dal 24 giugno al 31 dicembre 2016).

Come accedere al Bonus per gli investimenti pubblicitari

Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati devono presentare una comunicazione telematica, secondo le seguenti tempistiche:

– per gli anni 2017 e 2018: la comunicazione deve essere presentata entro il 22 Ottobre 2108;

– Per il 2019 e gli anni successivi: la comunicazione deve essere presentata nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.