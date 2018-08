I poteri dell’aloe vera

L’Aloe Vera e la sua storia

Che ruolo ha avuto l’Aloe Vera nella storia?

Ci sono oltre 400 specie di Aloe Vera ma solo l’Aloe Vera Barbadensis Miller ha goduto di una diffusione storica radicata in molte culture e riscoperta e apprezzata ancora ai giorni nostri.

L’Aloe, già conosciuta da millenni per le sue proprietà benefiche sull’organismo fu ritenuta la “pianta miracolosa” o come la chiamavano gli Antichi Egizi “la pianta dell’immortalità”.

Grazie alle sue straordinarie molteplici proprietà terapeutiche è da sempre stata il simbolo di bellezza e immortalità.

L’Aloe Vera è stata elogiata nei tempi antichi per le sue proprietà naturali lenitive, idratanti e calmanti.

Una delle PIÙ ANTICHE PIANTE ritrovate nella storia, la sua esistenza difatti, viene riportata su tavolette di argilla sumera già nel 2200 a.C.

L’Aloe Vera è il vero miracolo della natura, essa infatti è in grado di prendersi cura del nostro corpo, poiché stimola il sistema immunitario e dona vitalità ed energia.

Da secoli, nelle varie culture questa pianta veniva elogiata con diversi attributi: gli Indiani d’America la consideravano la “magia del cielo”, i Maya la ritenevano la “fonte dell’eterna giovinezza, i Sumeri l’apprezzavano come un “dono degli Dei, mentre gli Egizi la chiamavano la “pianta dell’immortalità” e il suo succo veniva ritenuto il “sangue degli Dei”. Per le incredibili proprietà curative, gli venivano attribuiti poteri soprannaturali.

Un simbolo di immortalità e di bellezza

Le regine Neferiti e Cleopatra utilizzavano i le foglie di Aloe Vera appena raccolte per la cura del proprio corpo.

All’interno delle tombe e sui muri dei templi sono state rinvenuti disegni che risalgono a più di 6000 anni fa che raffiguravano questa pianta.

Gli Antichi Egizi imbalsamavano i defunti con succo di Aloe Vera e mirra.

Queste proprietà conservative rafforzavano le credenze che questa pianta donasse bellezza e lunga vita.

Anche grandi uomini della storia hanno lasciato le loro testimonianze dell’Aloe Vera:

Cristoforo Colombo– Navigatore ed esploratore italiano riteneva che: “Quattro vegetali sono indispensabili per la salute dell’uomo: il frumento, la vite, l’ulivo e l’aloe. Il primo lo nutre, il secondo ne rinfresca lo spirito, il terzo gli reca l’armonia, il quarto lo guarisce”.

Mahatma Gandhi – Politico e filosofo indiano in una lettera scrisse: “Mi chiedi quali forze segrete mi sostenessero durante i miei lunghi digiuni? Ebbene, furono la mia incrollabile fede in Dio, il mio stile di vita semplice, e l’Aloe di cui scoprì i benefici alla fine del XIX secolo al mio arrivo in Sudafrica”.

Dr. Max Skousen -Direttore dell’Istituto di Investigazioni sull’Aloe Vera confermò che: “Il succo di Aloe Vera è la più potente sintesi di antibiotico, astringente, agente coagulante, inibitore del dolore e stimolante della crescita dei tessuti che si conosca in natura”.

Dr. Reginald McDaniel – Direttore della patologia disse “L’utilizzazione terapeutica dell’Aloe Vera può diventare il più importante progresso medico avvenuto in tutta la storia dell’umanità”.

L’Aloe Vera, elisir di salute e benessere

“Il medico aiuta ma la natura guarisce”

Ippocrate

L’Aloe Vera ai giorni nostri ha fatto ha nuovamente rafforzato l’importanza di questa pianta miracolosa.

Non molti infatti sanno che L’Aloe è stata utilizzata per dare sollievo alle persone che hanno subìto ustioni causate dall’effetto radioattivo della bomba atomica esplosa su Hiroshima.

Già nel secolo scorso, in America, gli scienziati studiavano i meccanismi dell’Aloe Vera che la chiamavano “The Silent Healer” ( il guaritore muto).

Negli anni ’80 l’Aloe Vera ha iniziato a predominare anche l’Europa, inizialmente con enorme scetticismo per poi riscuotere un’imponente successo.

Le sue proprietà terapeutiche, idratanti, cicatrizzanti e lenitive l’hanno resa una pianta insostituibile per la cura e la bellezza.

Le sostanze contenute nel Gel di Aloe Vera esercitano un’importante funzione regolatrice e stabilizzante per il benessere del nostro organismo poiché apportano sostanze benefiche alle cellule del nostro corpo.

Bevendo quotidianamente un bicchiere di Aloe Vera Gel apporta un alimento quasi integrale, questo soprattutto nei casi in cui vengono consumati cibi chimicamente modificati e nocivi con carenze di sostanze necessarie al nostro organismo.

L’Aloe Vera possiede proprietà indispensabili per il benessere dell’Essere Umano tra cui: vitamine, compresa la rara Vitamina B12, indispensabile soprattutto per i vegani e vegetariani, aminoacidi, minerali, oligoalimenti, enzimi e carboidrati.

Per molti di noi, questa pianta miracolosa rappresenta un integratore alimentare naturale e un elisir di bellezza che grazie ai suoi principi attivi ci aiutano a promuovere la nostra salute e aumentano il nostro benessere.

BERE QUOTIDIANAMENTE IL GEL DI ALOE VERA SENZA ALOINA CONTRIBUISCE ALLA TUA SALUTE E AL TUO BENESSERE.

La tua salute e benessere naturale

Oggi più che mai l’Aloe Vera viene impiegata per favorire la salute e la bellezza.

Possiamo trovare l’Aloe sotto forma di:

Prodotti cosmetici per la cura della pelle e del corpo

Integratori alimentari per prevenire e curare le malattie, rafforzare il nostro organismo e per ritrovare l’energia e vitalità.

Bevande a base di Aloe Vera Gel e altri frutti per curare diverse patologie.

Integratori per il controllo del peso.

I preziosi principi attivi contenuti nell’Aloe Vera sono particolarmente importanti per rafforzare il sistema immunitario e per questo è particolarmente indicata per persone anziane, bambini e per chi è costantemente sottoposto a una vita quotidiana frenetica e per chi ha uno stile di vita irregolare, ha abitudini alimentari errate e per combattere l’insorgere di problemi causati dall’inquinamento.

L’Aloe Vera non cura tutte le malattie, ma in molti casi, come ci dimostrano diversi studi scientifici, svolge un’azione di aiuto.

I benefici dell’Aloe Vera

Rafforza il sistema immunitario con effetti positivi in caso di debolezza.



Depurazione del sangue e dilatazione dei vasi sanguigni



Aiuta a riequilibrare il metabolismo intestinale, epatico e renale.



Benefici per la pelle: idrata, accelera il processo di riproduzione delle cellule in caso di ferite e post-operatoria e aumenta fino a otto volte il rinnovamento della pelle.



Migliora la vista.



Salute e igiene per bocca e gengive.



Rafforza l’organismo e contribuisce al benessere in soggetti deboli e anziani.



Studi medici hanno scoperto e dimostrato che l’efficacia dei principi attivi dell’Aloe Vera, non solo sono un’ottimo rimedio contro la tosse ma hanno incredibili benefici anche per chi soffre di asma.

Sistema immunitario resistente

L’Essere Umano è in grado sconfiggere malattie e disturbi, sia psichici che fisici se il suo sistema immunitario è intatto.

L’Aloe Vera, grazie alle vitamine, minerali e l’acemannano che è la principale sostanza attiva che ci protegge da virus, batteri e parassiti.

Per questo il Gel contenuto nella pianta rappresenta un potente elisir in caso di influenza, raffreddore o affezioni delle vie respiratorie.

Cura della pelle sana o affette da patologie

Il Gel di Aloe Vera viene soprattutto apprezzato sotto forma di cosmetico. Esso viene impiegato per idratare e levigare la pelle e per rallentare il processo d’invecchiamento cutaneo.

L’Aloe Vera favorisce un rapido rinnovamento dell’epidermide proteggendola dalle sostanze nocive presenti nell’ambiente e dall’inquinamento.

Inoltre, i suoi principi attivi sono efficaci in quanto stimolano la produzione di collagene, rendendo i tessuti più forti per questo vengono utilizzati anche per combattere la cellulite.

Grazie alle preziose proprietà antinfiammatorie, antibiotiche, calmanti e cicatrizzanti essa è un ottimo rimedio in caso di prurito ed emorragie.

L’Aloe Vera è ideale per disturbi di vario tipo tra cui: acne, ferite da taglio e da ustioni, ascessi, eczema, micosi, psoriasi, herpes, ulcere e scottature solari.

Una ricerca condotta dal medico americano Dott. John Finnegan ha dimostrato che le proprietà dell’Aloe rappresentano un valido aiuto alle persone affette da tumore e sottoposte a radioterapia per riparare i danni causati all’epidermide.

Una ricerca ha dimostrato che l’uso esterno dell’Aloe Vera su soggetti sotto radioterapia, aiutava ad un rapido processo di guarigione, oltre che alleviare il dolore causato da scottature e infiammazioni.

Igiene dentale e orale

Le mucose della bocca possono trarre vantaggio in caso di infiammazioni, accelerando i tempi di guarigione ed antisettiche.

I principi attivi contenute nell’Aloe aiutano a guarire più rapidamente infiammazioni gengivali, vesciche e ferite di piccola entità.

Articolazioni e attività sportiva

L’acemannano contenuto nell’Aloe è fondamentale per le nostre articolazioni. Esso contribuisce alla prevenzione dell’artrosi.

Alcune testimonianze fornite da soggetti affetti da artrite dichiarano che le sostanze contenute nel Gel d’Aloe alleviano le infiammazioni e i dolori.

Negli Stati Uniti l’Aloe Vera viene utilizzata da numerosi medici come strumento di pronto soccorso in caso di escoriazioni, slogature, contusioni e stiramenti.

L’uso dell’Aloe Vera pura e concentrata favorisce la guarigione aiutando ad alleviare il dolore e il gonfiore regredisce rapidamente.

Aloe Vera, un toccasana naturale per l’apparato digerente

L’Aloe Vera in Gel è un ottimo alleato per le funzioni digestive. Gli esperti sottolineano l’importanza dell’uso dell’Aloe Vera Gel da bere in caso di disturbi intestinali, ulcere, stitichezza e altre patologie intestinali infiammatorie. In questi casi è assolutamente sconsigliato di bere il succo di Aloe se contiene l’aloina.

L’aloina è una sostanza contenuta tra la buccia e il gel che se assunta regolarmente può provocare infiammazioni all’apparato intestinale.

Gli effetti collaterali dell’aloina di solito si verificano dopo circa 6 ore con sintomi di vario tipo come: diarrea, mal di stomaco, peristalsi e contrazioni muscolari.

Bere Gel di Aloe Vera SENZA ALOINA per la gastrite e reflusso.

Bere l’Aloe Vera oltre ad alleviare i dolori causati dalla gastrite aiuta al nostro benessere e alla nostra salute grazie alle sue numerose proprietà.

Gonfiori associati ad elevata acidità di stomaco sono sintomi causati da cattive abitudini alimentari o tensioni nervose. Nei mesi caldi tendiamo a mangiare con più irregolarità e assumiamo bevande fredde. I continui maltrattamenti delle mucose dello stomaco con il tempo creano irritazioni comunemente conosciute come gastrite.

Dobbiamo sempre tenere in considerazione per qualsiasi disturbo la cura più adeguata da seguire sarà quella fornita dal medico.

L’Aloe Vera Gel é comunque un ottimo rimedio naturale che può essere associata alla cura prescritta dal medico, in grado di calmare moltissimi disturbi.

I sintomi associati alla gastrite sono:

Dolorose fitte

Perdita dell’appetito

Malessere generale

Essa non è una malattia grave ma se trascurata può diventare cronica.

Le persone che soffrono di gastrite psicosomatica sono sempre in continuo aumento. Essa è causata da un eccessivo stress e ansia.

L’Aloe Vera Gel Puro può curare tutti i tipi di disturbi intestinali grazie al potente potere antinfiammatorio, lenitivo e cicatrizzante, oltre ad aiutare a ottenere benefici per la digestione e curare la gastrite.

L’Aloe Vera apporta benefici allo stomaco e alle mucose dell’intestino in quanto possiede le migliori proprietà antinfiammatorie per curare i tessuti infiammati, favorendo la cicatrizzazione degli stessi e agendo sul sistema immunitario e sulle mucose infiammate dello stomaco che provocano la gastrite.

L’ALOE VERA E’ UN POTENTE ANTIBATTERICO

La gastrite oltre ad essere causa di una cattiva alimentazione o da un eccessivo stress può essere provocato da un batterio: l’Helicobacter pylori.

Bere regolarmente il Gel di Aloe Vera rinforza il nostro sistema immunitario bloccando la proliferazione di questo batterio.

L’Aloe Vera è un analgesico naturale per curare la gastrite

Grazie alle fibre di collagene il Gel di Aloe Vera aiuta a rigenerare le mucose del nostro intestino ed elimina le infiammazioni che provocano dolori.

Il Gel d’Aloe apporta nutrienti utili al nostro organismo quando la gastrite provoca la mancanza di appetito.

L’Aloe Vera Gel é ricca di numerose proprietà che aiutano a curare i sintomi causati dalla gastrite.

Le vitamine, minerali, acido folico e aminoacidi contenuti nell’Aloe Vera Gel forniscono i nutrienti necessari per mantenere il nostro organismo in buona salute anche quando abbiamo meno appetito in caso di malessere generale.

Il tionfo dell’Aloe Vera per diabete e patologie dell’apparato circolatorio

L’Aloe Vera può risultare un valido aiuto nel caso di diabete, di patologie all’apparato circolatorio e cardiopatologie.

L’Aloe aiuta a liberare i vasi sanguigni, favorendo così il corretto funzionamento.

Il Dott. John Finnegan, evidenzia l’importanza di assumere prodotti a base di Aloe Vera quando si riscontrano patologie dell’apparato circolatorio e cardiopatologie.

Principi attivi – Gli effetti positivi sulla tua salute

Il Gel d’Aloe Vera contiene 160 sostanze essenziali che influiscono positivamente sulla nostra salute.

Non è la quantità delle singole sostanze a far funzionare in modo corretto il nostro organismo, ma la sinergia di tutti i principi attivi che genera proprietà cosmetiche, terapeutiche, rigeneranti e ricostituenti.

Di seguito puoi scoprire i più importanti principi attivi contenute in questa pianta miracolosa:

AMINOACIDI

Il nostro corpo contiene 20 tipi di aminoacidi che servono come componenti delle proteine che partecipano alla sintesi di numerosi processi metabolici, anticorpi, ormoni ed enzimi.

Le proteine sono l’elemento più importante per una salute ottimale.

La mancanza di proteine e dei suoi componenti possono provocare gravi carenze.

L’organismo non è in grado di produrre determinati aminoacidi essenziali per la nostra vita e vengono assunti attraverso il cibo.

L’Aloe Vera contiene circa sette aminoacidi preziosi per la nostra salute.

ENZIMI

Gli enzimi contenuti nell’Aloe Vera hanno il potere di regolare l’attività intestinale e aiutano al processo di scomposizione dei grassi, proteine e zuccheri per poi renderli utilizzabili per l’organismo.

Gli esperti sostengono che alcuni enzimi contenuti nell’Aloe contribuiscono a distruggere i cosiddetti radicali liberi, dannosi per l’Essere Umano.

ACEMANNANO

L’acemannano è il principio attivo più importante dell’Aloe Vera

Assumere regolarmente l’Aloe Vera Gel da bere favorisce all’apparato digestivo di assimilare importanti vitamine, oligoalimenti, enzimi, minerali e sostanze nutritive rafforzando il sistema immunitario grazie alle sue proprietà antimicotiche, antibatteriche e antivirali.

Inoltre le sue proprietà antibatteriche influiscono positivamente sulle mucose.

Questo importante principio attivo ti aiuta a sentirti meglio e fa bene alla tua salute.

L’acemannano utilizzato per uso esterno ha effetti benefici come cicatrizzante, antinfiammatorio, lenitivo, idratante e ha il potere di rigenerare le cellule del tuo organismo.

Solo un processo di lavorazione delle foglie di Aloe appena raccolte garantisce l’integrità di acemannano. Una lavorazione ad alte temperature causa una notevole perdita di efficacia.

VITAMINE

Le vitamine sono preziose sostanze vitali che determinano il nostro benessere e la nostra salute. Ma quali vitamine contiene l’Aloe Vera?

La Vitamina B1 produce energia ai nervi e muscoli. L’irritabilità o debolezza fisica sono causa di una carenza di vitamina B1.

La Vitamina B2 è necessaria ai processi di disintossicazione, contribuisce ad avere una pelle sana e contribuisce alla formazione di globuli rossi.

La Vitamina B6 fa parte della catena di importanti enzimi del metabolismo, in particolare per la salute del fegato. Inoltre è essenziale per la sintesi dell’emoglobina. La vitamina B12 è scarsamente presente nel nostro organismo per questo viene introdotta come farmaci o integratori.

La carenza di questa vitamina provoca una malattia conosciuta come anemia perniciosa, caraterizzata da carenza di ferro.

La Vitamina B12 è fondamentale per la sintesi dei globuli rossi da parte del midollo osseo.

Uno degli aspetti più discussi è la mancanza di questa vitamina nei soggetti che seguono un’alimentazione vegetariana e la necessità d’integrazione della vitamina B12.

VITAMINA C

La vitamina C aiuta a rafforzare il sistema immunitario ed è necessaria per il tessuto osseo, per il sangue e ormoni, denti e contrasta i processi di invecchiamento precoce.

La sua azione aiuta alla formazione di collagene del tessuto connettivo e ha un effetto idratante sulla pelle, per questo viene utilizzata dalle industrie cosmetiche.

VITAMINA E

La Vitamina E è conosciuta anche come la “vitamina della giovinezza” perché contrasta i radicali liberi vietando la distruzione di enzimi, ormoni e altre vitamine presenti nell’organismo.

Questa vitamina inoltre è un valido aiuto ad accelerare i processi di guarigione, rafforza il cuore e la circolazione e allevia i dolori reumatici.

Una volta giunta nel nostro corpo viene trasformata in vitamina A che è responsabile dei benefici all’apparato visivo, alla formazione di globuli rossi e ormoni sessuali e alla crescita della cute e delle mucose.

Questa preziosa sostanza viene utilizzata nelle industrie cosmetiche per la sua efficacia nei prodotti con azione antirughe.

ALTRI IMPORTANTI PRINCIPI ATTIVI

L’Aloe Vera contiene un gran numero di principi attivi in grado di donare salute e benessere. Alcune proteggono l’organismo dalle sostanze tossiche e favoriscono la digestione altre contrastano gli agenti patogeni.

Occhio all’inganno! Non mangiare la foglia…

Cerchi la migliore Aloe Vera da bere per la tua salute e il tuo benessere per avere i potenti benefici del suo Gel?

Devi sapere che la maggior parte di Aloe Vera in commercio è priva delle proprietà originarie e alcuni prodotti posso essere addirittura tossici. Ecco tutta la verità…

In commercio si possono trovare molti prodotti e molte marche a base di Aloe Vera, ma è necessario essere cauti e scegliere il meglio in un mercato in forte espansione e molto spesso privo di regole precise e chiare.

Negli ultimi anni i prodotti a base di Aloe Vera sul mercato si sono moltiplicati e si presentano al consumatore senza avere delle normative precise.

Molti consumatori si affidano ad acquistare l’Aloe Vera al supermercato, nelle farmacie o erboristerie pensando di ottenere tutti i benefici ma senza conoscere quali siano i criteri che determinano il prodotto puro e senza sapere quale comprare.

Devon Powell, Direttore esecutivo dell’International Aloe Science Council (I.A.S.C.) afferma che la qualità dell’Aloe Vera Gel dipende da tutte le fasi di lavorazione partendo dalla coltivazione della pianta fino alla conservazione del prodotto finale prima di essere in commercio.

I prodotti certificati I.A.S.C. sono testati e controllati per il loro contenuto.

L’International Aloe Science Council gestisce un programma di certificazioni che garantisce il contenuto e la purezza dei prodotti a base di Aloe Vera.

I consumatori possono trovare sulla confezione del prodotto il sigillo IASC per acquistare la migliore Aloe Vera da bere certificati IASC.

Lo stesso Powell ha affermato: ” La stragrande maggioranza di prodotti certificati di Aloe Vera contiene una dose inferiore di 1 ppm di aloina.”

La IASC non certifica prodotti non depurati e scoraggia il loro uso.

E’ stato riscontrato che l’utilizzo di contenitori in PET per la conservazione del prodotto possono provocare un livello di tossicità e varie ricerche effettuate recentemente risultano cancerogene.