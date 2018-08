SHOWin3D: realtà virtuale al servizio dell’industria meccanica

Sebbene negli ultimi anni l’evoluzione della progettazione CAD abbia compiuto passi da gigante, le scelte decisionali riguardo l’aspetto definitivo di un prodotto in termini di proporzioni, funzioni e varianti non potevano svincolarsi dall’onerosa fase della prototipazione.

Da oggi però, progettisti e tecnici possono fare affidamento su SHOWin3D, la piattaforma ideata e realizzata da Shin Software in grado di acquisire direttamente i file CAD, processarli con rendering 4K in tempo reale e trasformarli in una straordinaria esperienza immersiva.

Grazie al software progettato da Stefano Provenzano AD di Shin Software, con pochi click è possibile effettuare una vera e propria prototipazione virtuale selezionando ogni eventuale variazione cromatica o strutturale e visualizzandone istantaneamente il risultato.

Se da un lato Shin Software ha messo a disposizione del personale tecnico uno strumento formidabile per la progettazione, occorre segnalare anche un notevole vantaggio per la rete vendita. Infatti il processo di virtualizzazione dei modelli e dei cataloghi consente di trasferire ai potenziali acquirenti un gran numero di informazioni relative ai prodotti in forma quasi ludica, omnichannel e multilingua, superando il limite del supporto cartaceo o, nel caso di una dimostrazione per macchinari ingombranti e complessi, quello dei costi logistici.

Sul canale ufficiale YouTube di Shin Software, al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=UwXgdDdw4R0 è possibile visionare un video dimostrativo in grado di illustrare tutte le potenzialità della piattaforma SHOWin3D.