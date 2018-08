Operare gratis sui mercati azionari Americani? Con BinckBank si può!

Dal 1 agosto BinckBank ha avviato una promozione che consente a tutti i clienti italiani di negoziare gratuitamente sui mercati azionari NYSE, NASDAQ, AMEX e ARCA per un massimo di 5.000€ fino al 31 dicembre 2018.

La scelta del mercato americano non è stata casuale: è stato preferito agli altri in quanto è il principale mercato azionario ed è aperto fino alle 22.00 ora italiana, quindi è possibile anche accedervi per chi lavora in orari di ufficio.

Un consiglio importante da parte di Tedeschi: “Una cosa sulla quale punto sempre è l’importanza di investire non solo in base alle proprie possibilità economiche ma, soprattutto, in base alle proprie competenze. All’inizio della propria carriera di trader è indispensabile evitare di investire grosse somme per evitare perdite che potrebbero influire negativamente da diversi punti di vista. Oltre all’ovvio danno economico del breve periodo, influirà in maniera marcata anche sulla predisposizione psicologica nelle future attività di apprendimento e di performances. Non pagare le commissioni permette di entrare nel mercato con importi limitati e fare dei test che serviranno non solo ad imparare tecnicamente come funziona il mercato ma soprattutto a gestire la propria emotività di fronte alle fluttuazioni del mercato”. Precisa infine Tedeschi: “raccomando gli investitori di tenere sempre in considerazione che quando operano sui mercati i capitali investiti sono a rischio e che le perdite potrebbero essere superiori allo stesso. Pertanto è bene considerare sempre i rischi e quanto si è disposti a perdere”.

La promozione è aperta a tutti coloro che hanno un conto trading BinckBank: per chi non fosse già cliente, l’apertura e la gestione del conto non ha alcun costo e le commissioni applicate sulla negoziazione nei mercati USA verranno addebitate dopo ogni operazione e riaccreditate successivamente sotto forma di trading bonus entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo con un limite di €5.000 per tutto il periodo di validità della promozione.