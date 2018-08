Realtà Virtuale alla Fiera PPMA 2018

Anche quest’anno il cliente di CAD Schroer, Mariani, sarà presente alla fiera PPMA di Birmingham. La mostra PPMA è la più grande fiera di macchinari per il processo e l’imballaggio del Regno Unito e l´ingresso è completamente gratuito per i suoi visitatori. CAD Schroer supporterà Mariani alla fiera con le più recenti tecnologie di realtà virtuale e aumentata.

Mariani: In fiera con la realtà virtuale

Mariani è uno dei principali fornitori al mondo di sistemi di confezionamento per l’industria alimentare e farmaceutica ed è presente regolarmente alle fiere internazionali. Alla Fiera Drinktec dello scorso anno a Monaco di Baviera, Mariani aveva espresso il desiderio di migliorare e rinnovare completamente il modo di presentare i propri macchinari alla clientela tramite l’utilizzo di nuove tecnologie. CAD Schroer ha aiutato Mariani a raggiungere questo obbiettivo.

AR & VR in fiera: Un’esperienza diretta

Utilizzando le più recenti tecnologie AR e VR, CAD Schroer ha sviluppato soluzioni con le quali Mariani può presentare virtualmente le proprie macchine e impianti. Con l’utilizzo delle nuove tecnologie, presso lo stand sarà possibile vivere un’esperienza emozionante e diretta di come macchine e impianti completi possono essere presentati attraverso l’utilizzo della realtà virtuale e aumentata.

I più recenti sistemi di confezionamento presentati virtualmente

Insieme a CAD Schroer, Mariani sta preparando una presentazione delle sue ultime macchine fardellartici per pellicole retraibili TRM700 LF attraverso l’utilizzo della realtà aumentata e virtuale. Questo macchinario verrà presentato nello stand a grandezza naturale attraverso la realtà virtuale, e su un tablet in realtà aumentata. Il visitatore potrà inoltre osservare l’impianto realizzato con MPDS4 da qualsiasi angolazione, ispezionandolo da vicino, e camminandoci virtualmente attraverso con gli occhiali della VR. La presentazione dal vivo avrà luogo presso lo stand Mariani (B60).

Fiera PPMA Le ultime novità per la produzione

La Fiera PPMA si terrà dal 25 al 27 settembre presso il NEC di Birmingham. I visitatori avranno la possibilità di conoscere i più recenti prodotti, tecnologie e materiali per i macchinari del settore. La fiera presenta le ultime novità nel campo della produzione ed offre ai visitatori l’opportunità di vedere nuove macchine in azione. La fiera PPMA è un’opportunità per trovare ispirazione, nuove idee e soluzioni, accedere a potenziali nuovi fornitori, valutare e acquistare le ultime tecnologie ed incontrare gli esperti ed i tecnici leader del settore.

Venite a trovarci allo stand di Mariani

Gli oggetti esposti saranno visibili da tutte le angolazioni e percorribili in realtà virtuale con l’ausilio di occhiali VR. La presentazione si terrà presso lo stand Mariani B60.

Fiera PPMA 2018 – NEC Birmingham

25-27 Settembre 2018

Stand: B60

>> Come Mariani coinvolge i propri visitatori alla PPMA tramite l´utilizzo della realtà virtuale

https://www.cad-schroer.it/novita/realta-virtuale-alla-fiera-ppma-2018-2/

Riguardo CAD Schroer

Specializzata nello sviluppo di software e nella fornitura di soluzioni d´ingegneria, CAD Schroer è un’azienda di calibro mondiale che aiuta ad aumentare la produttività e la competitività dei clienti specializzati nei settori della produzione e della progettazione di impianti, inclusi il settore automobilistico ed il suo indotto, il settore energetico ed i servizi pubblici. CAD Schroer ha uffici e filiali indipendenti in Europa e negli Stati Uniti.

Il ventaglio dei prodotti di CAD Schroer include soluzioni CAD 2D/3D, per l’impiantistica, per la progettazione di impianti e per la gestione dei dati. I clienti in più di 39 paesi si affidano a MEDUSA®, MPDS™, M4 ISO e M4 P&ID FX per avere un ambiente di progettazione integrato, efficiente e flessibile per tutte le fasi della progettazione dei prodotti e degli impianti, in modo tale da tagliare i costi e migliorare la qualità.

Il portfolio di prodotti e servizi di CAD Schroer comprende inoltre soluzioni AR e VR basate su dati CAD. CAD Schroer sviluppa insieme ai suoi clienti soluzioni AR/VR basate su dati CAD 3D già esistenti. I risultati sono applicazioni AR e VR coinvolgenti con le quali i prodotti possono essere presentati in modo chiaro e interattivo. Le applicazioni CAD Schroer vengono inoltre utilizzate anche per workshop e riunioni durante le fasi di pianificazione per visualizzare i dati in dettaglio. Le applicazioni AR/VR facilitano l’assistenza nelle fasi di manutenzione e permettono di aumentare la produttività.

CAD Schroer attribuisce una grande importanza alla stretta collaborazione con i propri clienti e supporta gli obiettivi della sua clientela mediante un ampio ventaglio di servizi di consulenza, formazione, sviluppo, supporto software e manutenzione.