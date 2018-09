Tanta, tanta fatica (e costanza) per conquistare l’agognata abbronzatura. E Ora?? Come mantenere inalterato il nostro super colorito anche adesso, alla vigilia del rientro in città?

Da FOREO le 5 regole d’oro per prolungare al massimo il colore dell’estate

1. Parola d’ordine: idratare

Se c’è un’abitudine sbagliata, capace di danneggiare irrimediabilmente la nostra (sudata) abbronzatura, è quella di trascurare l’idratazione della pelle. Per essere certa che l’abbronzatura duri il più a lungo possibile, devi cominciare già sotto l’ombrellone a prendertene cura! Crema protettiva (SEMPRE) e, soprattutto, un buon doposole da applicare tutte le sere dopo la pulizia: in questo modo, sarai sicura che la pelle sia sempre ben idratata e al rientro non dovrai ricorrere a “terapie urto” per recuperare una situazione già compromessa!

2. Aria condizionata? No, grazie!

Lo sai che l’aria condizionata rappresenta il nemico numero 1 dell’abbronzatura? Il motivo è che secca moltissimo la cute a causa dell’aria deumidificata, accelerando la caduta dello strato più superficiale e colorato della pelle.

Bastano pochi giorni in città, chiusa in ambienti con l’aria condizionata, per veder svanire il tuo bel colorito nel giro di poco tempo. Una soluzione praticabile è quella di ricorrere a dosi extra di creme idratanti ma, se hai intenzione di mantenere a lungo l’abbronzatura, dovrai scendere a compromessi e limitare l’uso del condizionatore. Sempre che i tuoi colleghi te lo permettano! J

3. Bevi, bevi, bevi e cura l’alimentazione

Ricordati che l’idratazione della pelle dipende anche da quanto, in generale, idrati il tuo organismo. Bere è sempre importante, ma lo è ancora di più quando le temperature iniziano a salire! Bere 2 litri al giorno è una quantità di liquidi adeguata: puoi scegliere tra acqua, aromatizzata o al naturale, oppure puoi optare per una centrifuga, per unire le virtù dell’acqua alle vitamine di frutta e verdura! Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale: tanta frutta e verdura, privilegiando le varietà di colore giallo-arancio, una manciata di frutta secca frutta secca e olio d’oliva, per fare il pieno di vitamina B ed E. La tua abbronzatura ringrazierà!

4. Esfolia

Sembrerebbe un controsenso, ma esfoliare periodicamente il viso aiuta a mantenere più a lungo la tintarella. Il motivo è semplice: una pelle senza cellule morte “respira” meglio e risulta più morbida e idratata. Per rendere ancora più piacevole il momento dell’esfoliazione, esistono sul mercato dei device di bellezza che ti possono aiutare, comeLUNA 2di FOREO. LUNA 2 è una rivoluzionaria spazzola per la pulizia del viso T-Sonic equipaggiata con un sistema anti-aging, in grado di eliminare delicatamente dal viso cellule morte, residui di trucco, sebo e impurità, migliorando l’assorbimento dei tuoi prodotti preferiti per la cura della pelle. Utilizzalo durante le vacanze per mantenere sempre pulita la pelle: in questo modo, la tua abbronzatura durerà davvero più a lungo!

5. e per ultimo… vivi!!!

L’ultimo consiglio è quello più banale, ma non per questo scontato: il “trucco” per mantenere più a lungo un viso dall’aspetto sano e giovane è stare all’aria aperta! Il rientro dalle vacanze (e la ripresa del lavoro) non significa che devi rintanarti in ufficio o a casa: bastano, infatti, solo dieci minuti al sole per fissare e mantenere il colore ottenuto con tanta fatica in vacanza. Quindi, sfrutta tutte le occasioni, ne gioverà non solo la tintarella ma anche il tuo umore!