RS Components inserisce a catalogo una nuova serie di termocamere Fluke per la manutenzione

RS Components (RS), distributore multicanale globale di prodotti di elettronica e manutenzione, ha annunciato la disponibilità delle termocamere a infrarossi Fluke serie Professional in grado di acquisire immagini nitide e dettagliate che aiutano i tecnici della manutenzione a identificare punti caldi e a diagnosticare potenziali problemi nei sistemi elettrici.

La serie comprende quattro modelli: Ti300 PRO, Ti400 PRO, Ti450 PRO e il top di gamma Ti480 PRO. Ogni termocamera è in grado di misurare temperature fino a 1200 °C ed è dotata di una vasta gamma di funzioni di visualizzazione, di un touchscreen LCD ad alta risoluzione, oltre che di Fluke Connect®. Fluke Connect permette di risparmiare tempo e migliora l’affidabilità dei dati raccolti sincronizzando in modalità wireless le misurazioni, inoltre consente ai tecnici di ottimizzare le immagini, eseguire analisi e generare rapporti personalizzabili che possono essere esportati nell’apposito archivio su cloud.

Dotate di un’interfaccia grafica più intuitiva e di un touchscreen migliorato grazie ai suggerimenti degli utenti, le termocamere consentono agli operatori di utilizzare allarmi per evidenziare aree al di fuori dei ‘normali’ intervalli di temperature preimpostati. La serie PRO è caratterizzata anche da una maggiore sensibilità che consente di visualizzare differenze di temperatura: ad esempio il valore NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) per la Ti450 PRO a 30 °C è inferiore a 0,025 °C.

I quattro modelli della serie PRO garantiscono un’eccellente qualità delle immagini e sono tutti dotati della funzione di messa a fuoco automatica LaserSharp®, mentre i modelli Ti400 e Ti480 presentano anche la funzione di messa a fuoco MultiSharp. Tra le altre caratteristiche figurano una risoluzione spaziale compresa tra 1,75 e 0,93 mRad, risoluzione dei display da 240 x 180 alla ‘SuperResolution’ di 1280 x 960 del modello Ti480, e un campo visivo di 24° in orizzontale e di 17° in verticale per i tre modelli e di 34° x 24° per il modello Ti480.

Ogni termocamera è dotata di un obiettivo a infrarossi standard, un alimentatore c.a. e un caricabatterie, due pacchi batterie intelligenti agli ioni di litio, cavi HDMI e USB e una scheda micro SD da 4 GB. La serie è completata da grandangolo, macro e teleobiettivi 2x e 4x che consentono di acquisire un maggior numero di dettagli da lontano e da vicino. Sono inoltre disponibili una cuffia Bluetooth e un accessorio di montaggio per treppiede oltre a una batteria intelligente e un caricatore aggiuntivi.

La termocamere Fluke serie PRO sono disponibili da RS nelle regioni EMEA e Asia Pacifico.

Chi è RS Components

RS Components e Allied Electronics & Automation sono marchi commerciali di Electrocomponents plc, il distributore multicanale globale di prodotti di Elettronica, Manutenzione e Industriali.

Il Gruppo è presente con sedi operative in 32 Paesi e, attraverso Internet e i cataloghi cartacei, distribuisce una gamma di oltre 500.000 prodotti a più di 1 milione di clienti in tutto il mondo, evadendo oltre 50.000 ordini al giorno.

I prodotti distribuiti, provenienti da oltre 2.500 fornitori leader, includono componenti elettronici, di automazione e controllo, elettrici, meccanici e strumenti di misura.

Electrocomponents è quotata alla Borsa di Londra (London Stock Exchange), e ha chiuso lo scorso anno finanziario il 31 marzo 2018 con un fatturato i 1,71 miliardi di Sterline.