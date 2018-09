Sharm El Sheikh, gioco d’azzardo al Sinai Grand Casino (VIDEO)

Il Sinai Grand Casino è uno dei principali luoghi dell’Egitto per quanto riguarda il gioco d’azzardo, poiché al suo interno troviamo una sala per giocare a poker, le classiche macchinette e diversi giochi di carte, dove a partecipare sono in moltissimi. Il luogo è molto elegante ed è costituito da spettacoli di intrattenimento.

Sono in molti coloro che si recano sul posto per tentare la fortuna all’interno di un luogo che si contraddistingue per la sua imponenza e l’eleganza. All’interno la struttura è costruita in stile egiziano con le facce dei faraoni e vari simboli che richiamano le tradizioni più antiche, ma allo stesso tempo risulta anche un luogo all’avanguardia e perfettamente integrato al mondo di oggi.