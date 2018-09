Sharm El Sheikh, il meraviglioso Parco Nazionale di Ras Mohammed (VIDEO)

Il Parco Nazionale di Ras Mohammed è senza dubbio una delle riserve naturali più importanti di tutto l’Egitto. Secondo la tradizione cattolica questo è il luogo in cui le acque del Mar Rosso si sono divise per lasciare Mosè e gli ebrei in fuga da questa terra. Ma tralasciando ciò che dice la Bibbia, tale luogo risulta essere di una bellezza unica.

Il parco è stato istituito ufficialmente nel 1989 per tenere sotto protezione le specie animali e vegetali rarissime, non a caso il luogo è anche conosciuto come “Acquario di Allah” e si estende per 480 km quadrati, costituiti da mare e deserto, che unendosi danno vita ad un grandissimo spettacolo naturale e costituiscono un ecosistema unico in tutto il mondo. Ecco il video del Parco Nazionale di Ras Mohammed.