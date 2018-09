Sharm El Sheikh, la barriera corallina in tutto il suo splendore (VIDEO)

La barriera corallina di Sharm El Sheikh rappresenta un qualcosa di magico per i nostri occhi, motivo per cui tutti almeno una volta nella vita devono concedersi il regalo di andarla a vedere. Fondali colorati arricchiti da pesci rarissimi, che rendono il Mar Rosso un vero e proprio acquario e che attirano ogni anno moltissimi turisti.

Nonostante alla vista possano sembrare robuste, le barriere coralline sono molto fragili e bisogna fare molta attenzione a non toccarle, lasciando agli occhi tutto il piacere di godersele. La barriera di Sharm risulta essere la seconda più grande al mondo dopo quella dell’Australia, ma secondo diversi pareri è comunque la più bella.

Le acque sono limpidissime e permettono una visione praticamente perfetta di tutto il fondale, costituito da coralli che si dividono in due categorie: i coralli duri, che da soli creano degli scheletri esterni che permettono loro di fortificarsi e i coralli teneri, che non vivono con questo involucro e sono quindi più delicati. Per tutti coloro che sono appassionati di snorkeling non esiste posto migliore dove andare. Ecco il video della barriera corallina più bella al mondo.