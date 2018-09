Sharm El Sheikh, la meraviglia delle spiagge egiziane (VIDEO)

Le spiagge di Sharm El Sheikh sono famose per la loro bellezza e per le loro acque trasparenti e cristalline, non a caso negli anni la città egiziana è stata sempre tre le più quotate dagli italiani, tranne che in questi ultimi anni, dove a causa del pericolo attentati c’è stato qualche tentennamento in più, ma ciò non toglie che questi luoghi restano comunque posti incantati.

Una bellezza unica quella delle spiagge egiziane, dove se si ha un pò di fortuna si può anche assistere al passaggio di pesci rarissimi anche dalla riva in una fase totale di relax e senza il bisogno di effettuare per forza delle escursioni. Ecco il video di una delle più belle spiagge della città.