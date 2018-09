Sharm El Sheikh, la vita serale dell’Hollywood Park tra animali e spettacoli organizzati (VIDEO)

L’Hollywood Park è una delle mete che non si può fare a meno di non vedere se capita di trovarsi a Sharm El Sheikh, specialmente per le diverse alternative che offre al suo interno, che non hanno limiti di età e si adattano a tutte le esigenze possibili. Entrando si ha accesso allo zoo, costituito da una serie di finti animali, tra cui dinosauri, elefanti ecc. che si muovono come se fossero veri.

Oltre lo zoo c’è anche un grande palco dove ogni sera ci sono delle esibizioni di alto livello, che comprendono diversi generi, mentre nella parte finale possiamo trovare una serie di giostre, dove ci si può svagare e tornare bambini per qualche minuto. Un pacchetto quello dell’Hollywood Park, che non lascia nulla al caso e che permette di trascorrere una serata senza annoiarsi. Ecco il video delle componenti salienti dell’Hollywood Park.