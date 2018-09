Sharm El Sheikh, lo stile e l’eleganza di Soho Square (VIDEO)

Un luogo unico e ricco di attrazioni per la vita notturna

Soho Square è un quartiere di Sharm El Sheikh famoso per la sua eleganza e per la serie di negozi e locali che lo caratterizzano, non a caso al suo interno troviamo fontane, piste di ghiaccio, bar e tanto altro. Un luogo che permette di poter trascorrere una serata intera senza che manchi nulla.

Soho Square è meno popolare rispetto a Naama Bay ma è certamente più elegante, oltre ad essere uno spettacolo per gli occhi grazie all’intrattenimento che offre. I giochi di luce serali non fanno altro che abbellire un luogo che nonostante sia sottovalutato ha un valore immenso e riesce ad incantare tutti coloro che lo visitano.