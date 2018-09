Sharm El Sheikh, un giro sul cammello a Soho Square (VIDEO)

Soho Square è un quartiere di Sharm El Sheikh dove si può trovare ogni forma di intrattenimento, dalla più antica alla più moderna, non a caso la zona non manca di piste di ghiaccio e allo stesso tempo di classici negoziati che caratterizzano il luogo. Tra le tante opportunità di inseguire una di queste opzioni, esiste anche una piccola cammellata da eseguire sul luogo.

Un esperienza che spesso capita di fare in mezzo al deserto, ma in questo caso abbiamo avuto la fortuna di farla proprio in una zona centrale della città. Coloro che vendono quest’attività chiedono sempre qualcosa in cambio a livello economico, ma in parte sono anche molto insistenti per poi pretendere successivamente del denaro. Ad ogni modo resta il fatto che anche questa è una piccola esperienza da fare nella propria vita. Ecco il video della cammellata a Soho Square.