India, tutto vero! Un vitello a due teste diventa l’attrazione del momento (FOTOGALLERY)

Erano increduli gli abitanti indiani del villaggio di Navalur, del resto non capita tutti i giorni di vedere un vitello con tre occhi e due musi. Per l’animale non erano stati pronosticati nemmeno due giorni di vita, ma in realtà sono già passati più di due mesi e le condizioni sono addirittura migliorate.

Il vitello mangia regolarmente (da due bocche diverse) e sembrerebbe essersi adattato benissimo alla quotidianità di tutti i giorni, diventando letteralmente una grande attrazione del villaggio indiano. Ecco la FOTOGALLERY.