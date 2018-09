TomTom presenta il nuovo “TOMTOM GO CAMPER”

Che tu abbia un camper nuovo di zecca oppure un camper usato, sai bene che gli accessori sono fondamentali. Gli accessori per camper sono un validissimo aiuto per vivere al meglio la tua vacanza e per evitare problemi oppure fastidiosi contrattempi

Tom Tom ha pensato a voi che avete il camper e volete godervi la vita all’aria aperta.

Finalmente il nuovo Navigatore satellitare per Camper TomTom

TomTom annuncia il lancio del nuovo TomTom per Camper con il nome TOMTOM GO Camper un navigatore satellitare sviluppato espressamente per permettere di viaggiare senza preoccupazioni, con la sicurezza di percorrere la strada più adatta a camper o caravan ed evitando il traffico.

Ottimo per chi organizza viaggi in camper

Se hai un camper e vuoi organizzare il tuo viaggio, pianificando in maniera perfetta i momenti di pausa, trovare le aree di sosta migliori, cercare le strade migliori questo prodotto è per te

Viaggia senza preoccupazioni con itinerari e punti di interesse pensati per i camper e la novità TomTom Road Trips.

“Chi cerca esperienze indimenticabili a bordo del proprio camper o caravan troverà nel nuovo TomTom GO Camper un compagno ideale con cui godersi viaggi favolosi – con una stima dell’orario di arrivo super accurata. Dalla connessione Wi-Fi agli itinerari di TomTom Road Trips, siamo convinti che le persone adoreranno viaggiare con questo nuovo dispositivo” [Mike Schoofs, Managing Director, TomTom Consumer]

TomTom annuncia il lancio del nuovo TomTom per Camper – un navigatore satellitare sviluppato espressamente per permettere di viaggiare senza preoccupazioni, con la sicurezza di percorrere la strada più adatta a camper o caravan ed evitando il traffico. Le nuove caratteristiche includono: connessione Wi-Fi®, che permette di aggiornare in modo semplice e senza problemi mappe, punti di interesse e software; lettura ad alta voce di messaggi dallo smartphone e integrazione con Siri e Google Now™; integrazione con TomTom Road Trips – lo strumento definitivo per pianificare gli itinerari di viaggio.

Le novità del nuovo TomTom per Camper e Caravan

Il navigatore TomTom per Camper include le Mappe mondiali per camper e caravan a vita* – che vi assicurano di percorrere la strada più adatta per tipologia, misure, peso e velocità del veicolo, oltre ad indicarvi i punti di interesse realizzati in collaborazione con ADAC e ANWB che vi permettono di trovare tutti i migliori punti e spazi per camper disponibili lungo la strada.

Inoltre, la pianificazione delle vacanze diventerà ancora più piacevole grazie alla possibilità di scoprire gli itinerari più epici del mondo attraverso la community di condivisione TomTom Road Trips, che permette di personalizzare le proprie avventure lungo percorsi di montagna, strade costiere, foreste e oltre; oppure aggiungendo le proprie destinazioni direttamente dal proprio smartphone tramite TomTom MyDrive.

Confermati gli Autovelox per Camper

Un sistema di avvisi avanzato permetterà a TomTom GO Camper di avvertire le persone alla guida dell’approssimarsi di un autovelox fisso o mobile; inoltre, le indicazioni sullo schermo ricordano al guidatore il limite di velocità previsto sulla strada che si sta percorrendo.

Un regalo perfetto per chi ha un camper

Molto spesso si è in difficoltà nello scegliere, cosa regalare a chi ha un camper. Chiaramente la differenza nella scelta del regalo è data anche dal proprietario del camper, il camper è nuovo oppure è un camper usato?

se il camper è usato forse un navigatore è quello che ci vuole per fare una fantastica sorpresa al possessore del camper. Se il camper è nuovo bisogna solamente accertarsi che non abbia già provveduto ad equipaggiarsi

Perché usare un navigatore per camper quando ho il cellulare?

Molto spesso ci viene posta questa domanda, proviamo a rispondere con alcune caratteristiche dei due diversi prodotti.

Il navigatore per camper TomTom ha uno schermo da 6 pollici molto spazioso, più grande rispetto a quello della media degli smartphone.

E’ importante anche analizzare il problema della batteria. Un Navigatore GPS solitamente è utilizzato sempre con l’alimentatore collegato all’accendisigari. Questo evita di prosciugare tutta la batteria del cellulare, infatti il modulo GPS integrato negli smartphone ha un forte impatto sul consumo della batteria.

Oltre alla batteria, c’e anche da notare la differenza di posizionamento del navigatore sul cruscotto. La sua conformazione infatti lo rende adatto ad attaccarlo con la ventosa sia al cruscotto che al parabrezza; inoltre lo schermo opaco, non lucido, rende confortevole l’uso in qualsiasi condizione di luce, sia diretta che non.

Un navigatore nato per i camper ha utilizza una selezione di strade ad hoc per il volume del vostro camper. Difficilmente vi consiglierà delle stradine dove fa fatica a passarci anche una moto.

Un navigatore creato appositamente per i camperisti, vi segnalerà in maniera precisa le aree di sosta, che sono poi una delle componenti fondamentali del vostro viaggio.

Sappiamo che le mappe sul cellulare sono una comodità assoluta, ma per tragitti in città o per utilizzi improvvisi, magari se ci si è persi. Per effettuare un viaggio organizzato, consigliamo vivamente un navigatore ad hoc per il vostro veicolo.