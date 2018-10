Milazzo, i momenti salienti della cerimonia di consegna della bandiera di guerra alla nave “Luigi Rizzo” (VIDEO ESCLUSIVO)

Una giornata che rimarrà nella storia per la città siciliana

La mattinata di oggi è stata molto importante per la città di Milazzo, con la cerimonia di consegna della bandiera di guerra alla nave “Luigi Rizzo”, che ha visto la partecipazione di un vastissimo numero di milazzesi. Un motivo di grande orgoglio per questa città, che con onore ha voluto ricordare l’ammiraglio Luigi Rizzo per le sue imprese.

Tante presenze importanti all’interno della manifestazione, tra cui il sindaco Giovanni Formica, il Sottosegretario di Stato del Ministro della Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, la Contessa Maria Guglielmina Bonaccorsi Rizzo (figlia di Luigi Rizzo), il comandante generale delle Capitanerie di Porto e tanti altri personaggi illustri.

Sempre in mattinata due paracadutisti della Marina Militare sono atterrati proprio nel luogo della manifestazione (banchina XX Luglio), sventolando al cielo la bandiera italiana e quella della Marina Militare. Gi elicotteri sono partiti da Catania e proprio nel momento dell’arrivo hanno dato vita a questo spettacolo emozionante. Ecco il VIDEO dei momenti salienti della cerimonia, con le dichiarazioni del sindaco Giovanni Formica, del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e con l’atterraggio dei due paracadutisti.