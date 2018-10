Liga, allarme Barcellona: Coutinho rassicura tutti per alleviare la pressione

Anche se sei il Barcellona e puoi contare in squadra la presenza di numerosi campioni, se non vinci da quattro gare consecutive i fischi e la pressione iniziano a farsi sentire. Proprio per questo motivo Coutinho ha cercato di abbassare la pressione nei confronti del suo club, che anche se in Liga non sta andando benissimo, in Champions si giocherà il primato del girone con l’Inter.

Il brasiliano ha rassicurato i tifosi, ribadendo la compattezza di squadra: “Non sono per niente amareggiato per gli ultimi pareggi. In campionato siamo posizionati bene e in Champions siamo abbiamo vinto entrambe le gare”. Parole molto chiare quelle del fantasista blaugrana, che ha il compito di far ricredere i suoi sostenitori.