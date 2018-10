Realizzazione siti web: I passi da compiere

Primo passo : La scelta del Dominio

Se trattasi di nuovo sito e quindi non di un restyling di un sito esistente il primo passo da compiere è scegliere un dominio libero tra quelli disponibili. Su questo ci vengono in aiuto i vari Hosting che controllano se il nome scelto è libero o occupato e ci suggeriscono anche delle alternative. Attenzione la scelta del nome del dominio può essere determinante nel caso, subito o in futuro, si decidesse di ottimizzare sito web lato Seo. Il primo consiglio che posso darvi nella scelta del dominio è di inserire una o più parole chiave per cui si vorrebbe che il vostro sito venga trovato nei motori di ricerca. Infatti statisticamente il 90% dei siti web che si trovano in una buona posizione nei motori di ricerca hanno nel nome del dominio la parola chiave.

Secondo passo : La scelta del tipo di Sito

Il secondo punto riguarda la scelta del tipo di sito che necessitate. Avete bisogno di un sito vetrina semplice?

Vi piacerebbe più avere un sito più una pagina Blog dove poter scrivere articoli autonomamente?

Avete bisogno di un sito ottimizzato la Seo?

Avette bisogno di un sito E-commerce per vendere i vostri prodotti?

Terzo passo : La grafica

Fate una ricerca dei siti vostri competitors vedete quale vi piace di più, che grafica hanno utilizzato, che funzionalità hanno integrato, che colori hanno usato….

Se vi piace qualcosa chiede a chi avete incaricato della realizzazione del vostro sito web di inviarvi degli esempi di temi simili che comunque incontrino i vostri gusti.

Quarto passo : Sviluppo e Realizzazione del sito

Informate subito chi avete incaricato dello sviluppo del sito se avete bisogno di qualcosa di specifico tipo form di contatti personalizzati, iscrizioni a newsletter, eventuali integrazioni di chat o social network o altro, questo eviterà un doppio lavoro allo sviluppatore.

Quinto passo : Post Consegna

Una volta realizzato il sito non lo lasciate morire in internet, se avete optato per un sito con pagina blog inclusa, cercate di scrivere almeno una volta al mese un articolo, e nell’articolo inserite la vostra Keyword, sempre senza esagerare.

Il testo dell’articolo deve risultare il più fluido e naturale possibile.