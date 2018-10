Spagna, un toro viene liberato e si rompe entrambe le zampe in corsa: il partito animalista chiede cambiamento delle leggi (VIDEO)

Ci troviamo nel villaggio di Mejorada del Campo, vicino alla capitale spagnola Madrid, quando un toro viene liberato per eseguire la sua classica passerella nella città, ma nel momento in cui l’animale esce dal camion cade malissimo sulle zampe posteriori, rompendosele entrambe per essere atterrato male e aver messo tutto il peso su di esse.

Il toro si trascinerà per qualche metro, dove vivrà minuti di intensa agonia. A quanto pare il luogo della passerella non conservava quelle che sarebbero dovute essere le condizioni adatte per l’animale, non a caso il Partito animalista in queste ore sta chiedendo un cambiamento delle leggi per quanto riguarda tale manifestazione. Non risulta chiaro se il toro dopo quest’incidente sia stato abbattuto o meno