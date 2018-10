Usa, la prigione di Guantanamo aperta per i prossimi 25 anni

Il luogo sarà destinato a rimanere aperto ancora per molto tempo

L’ammiraglio John Ring, responsabile del centro di detenzione statunitense di Guantanamo, ha dichiarato che il carcere rimarrà aperto per i prossimi 25 anni. Nel governo precedente di Barak Obama si parlava da diversi mesi di una chiusura che sarebbe dovuta arrivare in tempi brevi, ma alla fine non ci sono mai stati dei provvedimenti veri e propri.

Da quando Trump è salito al Governo la situazione del centro di detenzione si è completamente capovolta, con il Presidente che lo scorso gennaio ha annunciato che il luogo rimarrà aperto. Al suo interno si trovano dei prigionieri accusati di essere coinvolti negli attentati dell’11 settembre 2001.