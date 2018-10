Asit e Dahua ampliano la partnership all’insegna del Digital Signage

Asit Spa, distributore a valore aggiunto con oltre 30 anni di attività e 4 sedi operative in tutta Italia, amplia l’accordo di distribuzione con Dahua Technology Co., Ltd. inserendo nella propria offerta anche le soluzioni per il Digital Signage.

Dahua Technology è riconosciuto a livello mondiale come un produttore leader nell’industria della videosorveglianza, della sicurezza e del controllo accessi: la sua continua spinta verso l’innovazione è testimoniata dal recente lancio di telecamere IP a rilevamento e riconoscimento facciale potenziate dalle tecnologie di intelligenza artificiale. Ma Dahua offre anche una gamma completa di soluzioni per il Digital Signage, sia per applicazioni indoor che outdoor.

Digital Signage è la nuova gamma di monitor Dahua da interno e da esterno. Si tratta di prodotti che possono rispondere a qualsiasi esigenza e coprire ogni tipo di applicazione, grazie alla varietà di modelli e di misure: si va dai Floor-Standing (totem) per interno ed esterno, ai display LCD che offrono l’esperienza multi-touch (fino a 84’’), ai display LED sia per indoor che outdoor, fino ai Videowall con cornici super-sottili. La Piattaforma di gestione centralizzata Dahua SDK offre diverse interfacce software per far sì che la creazione, sviluppo e gestione dei contenuti multimediali sia sempre facile e intuitiva. Le applicazioni variano dalla vendita al dettaglio, ai trasporti, all’educazione, alla finanza e alla sanità.



“Abbiamo voluto completare la nostra offerta con le soluzioni per il Digital Signage di Dahua per proporre soluzioni innovative e in grado di apportare nuovo business ai nostri clienti, oltre che per andare a intercettare nuovi potenziali reseller abituati a lavorare con una clientela che richiede questo tipo di soluzioni per la comunicazione multimediale” spiega Joris Ganz, Business Developer and Marketing Director di Asit Spa. “Sono soluzioni interessanti per il cliente finale, facilmente interfacciabili: supportano infatti LAN, Wi-Fi e connessioni 3G, per un’implementazione in tutti i contesti. Nell’era in cui il marketing di contatto e la comunicazione multimediale rappresentano asset strategici per le aziende, questa nuova offerta può offrire un ulteriore fattore di revenue per reseller e system integrator.”



Informazioni su Asit Spa

Asit Spa è un punto di riferimento nella distribuzione ICT in Italia da oltre 30 anni. Da sempre si contraddistingue per partnership con Top Brand a livello internazionale. La sua Mission è guardare al di là della vendita di prodotti e offrire Valore tramite una suite di servizi a corredo. Un team di 35 persone, 28 vendor distribuiti, 4 sedi operative (Torino, Vimercate, Roma e Catania) e 3 agenzie (Firenze, Bari e Palermo), sono i numeri che contraddistinguono un distributore in continua evoluzione. Oggi con la sua offerta Asit copre le aree del Cabling/Data Center, Unified Communication & Collaboration, Wifi e Networking, fino alla Sicurezza. I prodotti trattati vanno da soluzioni per il wireless e wifi, cablaggio, telefonia, rack, firewall, ups, fibra ottica, videoconferenza, videosorveglianza.

Una storia di successi quella di Asit, a partire dalle prime reti telefoniche fino al Cloud dei giorni nostri, ottenuti grazie alla fiducia dei clienti (rivenditori, installatori, system integrator) e ai continui investimenti attraverso strutture logistiche sul territorio nazionale, un centro di competenza trasversale su tutte le soluzioni a portafoglio, partnership internazionali e al rinnovamento e consolidamento dei Brand proposti.

Brand distribuiti: 3CX, Allied Telesis, Avaya, Avigilon, Belden, Brandrex, D-Link, Dahua, Ekahau, Emerson, Fluke Networks, Fujikura, Lifesize, Mojo Networks, Netgear, Optronics, Panasonic, Panduit, Patton, Rack Asit, Riello, Sennheiser, Snom, Tecnosteel, WatchGuard, Yealink, ZTE.

Informazioni su Dahua

Dahua Technology Co., Ltd. è un produttore leader nell’industria della videosorveglianza con circa 13.000 dipendenti, 35 filiali e 22 uffici in tutto il mondo in grado di offrire supporto tecnico locale, consulenza pre-vendita, post-vendita e servizi di garanzia e supporto.

Dahua Technology Co., Ltd reinveste ogni anno circa il 10% delle sue entrate nel dipartimento R&D dove 6.000 tra ingegneri e personale tecnico specializzato collaborano alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Questo costante impegno ha portato Dahua nel 2016 ha registrare oltre 800 brevetti.

Le innovazioni tecnologiche a marchio Dahua, sono state adottate in oltre 160 paesi e regioni in tutto il mondo, in negozi, scuole, alberghi, banche, ospedali, uffici, autostrade e nella gestione del traffico cittadino per la realizzazione di sistemi di trasporto intelligente, Smart Building, controllo accessi, video intercom, sistemi d’allarme, smart lock e sistemi di videosorveglianza avanzata IP, Analogica e HD-CV.