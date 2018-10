Quali domande porre alla tua agenzia SEO

Scegliere l’agenzia SEO giusta potrebbe essere la cosa migliore che tu abbia mai fatto per la tua azienda. Selezionare quello sbagliato potrebbe essere il più grande errore commerciale che tu abbia mai commesso.

Il marketing è complicato e con tutte le altre cose che hai in corso per la tua azienda e per il tuo sito web, non hai il tempo di imparare il SEO. Assumere un’agenzia SEO può essere una delle maggiori decisioni di marketing per la tua azienda. Se trovi quella giusta, nel tempo, può portarti sulla prima pagina di Google.

In questo post, ti aiuteremo a evitare di essere truffati e a migliorare la probabilità che sceglierai la migliore azienda SEO per la tua attività specificando alcune domande che rivelano quali agenzie conoscono davvero il loro lavoro.

Da quanto tempo sei fai SEO?

Certamente, tutti hanno bisogno di iniziare da qualche parte e c’è una possibilità che il nuovo consulente che assumerai sarà in grado di ottenere gli stessi risultati che potresti ottenere con una vecchia azienda SEO.

Tuttavia tieni presente che una lunga serie di successi dimostra che il fornitore di SEO con cui decidi di lavorare sa cosa sta facendo..

Quanto tempo ci vorrà per classificare no#1 su Google?

Questa è una grande domanda. Qualsiasi azienda di SEO che risponde, “Saremo in grado di far classificare la tua azienda entro 30 giorni” ti dirà una grande bugia. Un’agenzia SEO fiduciosa fornirà una stima basata sulla competitività e sulla strategia ma non garantirà i risultati sulla prima pagina in un determinato periodo di tempo.

Quali tipi di rapporti fornirai?

Non dovresti essere lasciato all’oscuro su come stanno andando le cose con il tuo progetto. Chiedi in particolare su quanto spesso riceverai segnalazioni e quale livello di dettaglio sarà incluso per rimanere aggiornato sulle tue campagne SEO.

Con quanti clienti lavori alla volta?

Se stai pensando di lavorare con una grande agenzia SEO che ha uno staff interno, assicurarti che attenzione ha il tuo progetto. D’altra parte, se decidi di lavorare con un piccolo team o un consulente SEO solitario, chiedi se fissa dei limiti al numero di progetti in corso che possono essere intrapresi. Dato che le campagne SEO richiedono uno sforzo costante per avere successo, il tuo progetto deve essere importante per loro.

Come fanno link building

Alcune aziende SEO prometteranno di ottenere migliaia di link in poche settimane, ma la realtà è che questi link non saranno di alta qualità. Un link di alta qualità da un sito credibile e autorevole è più efficace di centinaia di link di bassa qualità nei commenti dei blog. La conversazione dovrebbe concentrarsi sulla costruzione di link di qualità non su un gran numero di link.